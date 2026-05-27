MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 26 de mayo, ha estado formada por los números 23, 37, 6, 35 y 25. Las estrellas son 12 y 6. La recaudación ha ascendido a 47.889.921,20 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 129 de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.