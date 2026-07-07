MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 7 de julio, ha estado formada por los números 45, 5, 33, 29 y 47. Las estrellas son 8 y 5. La recaudación ha ascendido a 34.599.963,20 euros.

En el sorteo de EuroMillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Segunda Categoría (cinco + uno) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Betanzos (A Coruña), situada en Pza. Claudino Pita, 6.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 29 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor nº19.265 de Moraleja (Cáceres), situado en Avda. Lusitania, 29.