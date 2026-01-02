Combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 2 de enero, ha estado formada por los números 46, 42, 27, 44 y 8. Las estrellas son 10 y 1. La recaudación ha ascendido a 55.517.957 euros.

En este sorteo no han existido boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 41 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 + 1) ha existido un boleto premiado en España, que ha sido validado en el despacho receptor número 57.660 de la localidad de Piedras Blancas (Asturias).

El boleto acertante de El Millón, con código WTK97187, ha sido validado en la Administración de Loterías no 155 de Barcelona, situada en la calle Hostafrancs de Sió, 26 Bajo-6.