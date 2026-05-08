MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 8 de mayo, ha estado formada por los números 19, 17, 37, 34 y 2. Las estrellas son 11 y 8. La recaudación ha ascendido a 53.689.433,60 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco + cero)

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 72 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3 de Mazarrón (Murcia), situada en Larga, 4.