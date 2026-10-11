MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 11 de octubre, ha estado formada por los números 5, 49, 52, 27, 43. El número clave (reintegro) ha sido el 4. La recaudación del sorteo ha ascendido a 3.989.505 euros.

De Primera Categoría (cinco + uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 19.300.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco + cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22, y en el Despacho Receptor nº 79.060 de La Font D'en Carròs (Valencia), situada en Plaza Francesc Carròs, 2.