MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 1 de noviembre, ha estado formada por los números 45, 46, 8, 6, 33. El número clave (reintegro) ha sido el 3. La recaudación del sorteo ha ascendido a 4.277.502 euros.

De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del próximo domingo, un único acertante podría ganar 21.000.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nnº 3 de Valdemoro (Madrid), situada en C.C. El Restón, L-41 - Avenida Mediterráneo, 3.