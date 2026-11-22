MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 22 de noviembre, ha estado formada por los números 45, 19, 9, 16 y 13. El número clave (reintegro) ha sido el 6. La recaudación del sorteo ha ascendido a 4.424.517 euros.
De Primera Categoría (cinco más uno) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 23.600.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco más cero) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 46.530 de Tárrega (Lleida), situado en Alonso Martínez, 37 y en la Administración de Loterías número 14 de Pamplona (Navarra), situada en Sangüesa, 12.