MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 8 de octubre, ha estado formada por los números 6, 21, 37, 16, 14 y 7. El número complementario es el 25, el reintegro el 2 y el Joker, 2445443. La recaudación ha ascendido a 11.230.398 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 34.500.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº2 de Cruce de Arinaga-Agüimes (Las Palmas), situada en Avenida de Ansite, 52.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.