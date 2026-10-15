MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 15 de octubre, ha estado formada por los números 24, 17, 35, 47, 6 Y 39. El número complementario es el 18, el reintegro el 3 y el Joker, 2666233. La recaudación ha ascendido a 11.613.570 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 37.500.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen cuatro boletos, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de Almendralejo (Badajoz); en la nº 2 de Girona; en la nº 1 de L'*Escala (Girona) y en la nº 146 de Madrid.