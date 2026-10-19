MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 19 de octubre, ha estado formada por los número 4, 44, 49, 29, 43, 31. El número complementario es el 48, el reintegro el 7 y el Joker, 2240325. La recaudación ha ascendido a 6.559.297 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 40.000.000 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 23.990 de Almazora (Castellón), situada en Santa Quiteria, 223 y en la Administración de Loterías Nº 2 de Cantillana (Sevilla), situada en Polvillo, 48.