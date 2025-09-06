MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 6 de septiembre, ha estado formada por los números 19, 40, 29, 12, 9 y 22 . El número complementario es el 44, el reintegro el 4 y el Joker, 5454720. La recaudación ha ascendido a 10.461.478 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por tanto, el fondo destinado a esta categoría se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 7.700.000 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante premiado con 1.181.824 euros y que ha sido validad en la administración de loterías número 27 de A Coruña.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes premiados cada uno con 47.911 euros, en tanto que dos de ellos han sido validados en la administración de loterías número 47 de Murcia, otro en el despacho receptor número 40.615 de Sabiñánigo (Huesca) y el restante fue validado por el canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.