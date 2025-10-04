MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 4 de octubre, ha estado formada por los números 39, 46, 25, 12, 41 y 10. El número complementario es el 44, el reintegro el 2 y el Joker, 4688212. La recaudación ha ascendido a 10.655.633 euros.
En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de 'La Primitiva', donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 12.100.000 de euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la administración de loterías número 2 de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en la número 83 de Valencia.
De Tercera Categoría (5 aciertos) existen 163 boletos acertantes premiados cada uno con 2.331,19 euros.