Archivo - Exterior de una Administración de Lotería en Manises - Iván Terrón - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 17 de enero, ha estado formada por los números 2, 4, 12, 22, 35 y 47. El número complementario es el 10, el reintegro el 5 y el Joker, 9483933. La recaudación ha ascendido a 13.199.674 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 81.500.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el despacho receptor número 83.075 de Valencia, situado en Micer Mascó, 19.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes.