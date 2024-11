La Comisión de Nombramientos del Senado avala la idoneidad de los cuatro consejeros de RTVE propuestos por el PP

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Nombramientos del Senado ha avalado este viernes la idoneidad de los cuatro consejeros de RTVE propuestos por el PP en la Cámara Alta, después de que el Congreso eligiese el jueves a los otros once, de PSOE y sus socios, al superar la mayoría absoluta necesaria en la segunda votación. Los candidatos han recibido el respaldo de la Comisión gracias a la mayoría del PP en la Cámara Alta.

El exdirector de TVE Eladio Jareño y el exdiputado y exsenador 'popular' Rubén Moreno han recibido 17 votos a favor del PP, nueve abstenciones del PSOE y un voto en contra de Junts; el director de la Agencia Tributaria durante el gobierno de José María Aznar, Ignacio Ruiz Jarabo, 17 votos a favor del PP y diez votos en contra de PSOE y Junts; y la periodista de TVE Marina Vila, 17 votos a favor, un voto en contra de Junts y nueve abstenciones del PSOE.

En su intervención ante la Comisión, el exdirector de TVE Eladio Jareño ha destacado que ya participó en el proceso de concurso público de RTVE llevado a cabo entre 2018 y 2021 para elegir el Consejo de Administración y presidente. "Fui uno de los 20 seleccionados por el Comité de Expertos como candidatos finalistas y que pasaron el corte, como se dijo en aquel momento. Después fui uno de los 16 candidatos seleccionados excluidos de la elección del Consejo de Administración, contraviniendo el dictamen del Comité de Expertos", ha remarcado.

Jareño ha defendido que es "necesaria la definición de un modelo de radio y televisión pública que permita responder con la máxima eficacia a las nuevas situaciones que se plantean en la sociedad", así como "la actualización de los procesos de creación, producción, gestión y difusión de contenidos".

"La modernización de la estructura organizativa de RTVE y la imprescindible renovación tecnológica, deben ir acompañadas de una gestión sostenible, que asegure el equilibrio económico y financiero de la corporación. Esta es una situación que no se produce en la actualidad", ha indicado, para reclamar también "una financiación estable y suficiente para poder desarrollar proyectos a medio y largo plazo, en todas sus áreas de actuación".

Para Jareño, la credibilidad de los informativos diarios y no diarios de RTVE y de su Canal 24 horas, "es un empeño permanente que necesita la implicación de los profesionales, la dirección y los órganos de gobierno de la Corporación". "La neutralidad de los informativos es un objetivo esencial, y ahora más que nunca en un contexto excesivamente polarizado", ha apostillado.

UTILIZACIÓN DE RECURSOS PROPIOS

El exdirector de TVE aboga por "desarrollar los planes de producción necesarios para la máxima utilización de los recursos propios en sus centros de producción"; garantizar la presencia en todas las comunidades autónomas, con centros territoriales "dotados técnica y humanamente de manera adecuada"; la implantación de un sistema de carrera profesional "realista que dé cobertura a las necesidades de la empresa, permita la promoción interna y asegure la formación a través del Instituto de RTVE; por un "adelgazamiento serio" del organigrama directivo; entre otras.

Seguidamente, el exdiputado y exsenador 'popular' Rubén Moreno ha dicho que, para él, es "un honor y una responsabilidad" que asume "con el mayor compromiso, consciente de la importancia que RTVE" tiene en la sociedad. "Mi motivación para postularme a esta responsabilidad reside en una profunda convicción en la capacidad del servicio público para contribuir positivamente al desarrollo de una ciudadanía informada, plural y crítica".

"A lo largo de mi carrera en gestión pública he trabajado con dedicación para cumplir con los principios de imparcialidad, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos", ha explicado Moreno, quien ha añadido que cree "firmemente que RTVE, como ente público de referencia, debe cumplir con esos valores y ser un modelo de transparencia y profesionalidad".

Ha explicado su visión de una RTVE "moderna y comprometida, que sea fiel a los principios de pluralidad, servicio público y capacidad de adaptación ante los retos que presenta el entorno digital y de comunicación actual". Moreno ha afirmado que su recorrido profesional, junto con sus conocimientos en comunicación estratégica, planificación y gestión de recursos, le permitirían "contribuir de manera eficaz y comprometida en el Consejo de Administración, "adaptando la entidad a las necesidades de una sociedad diversa y en constante cambio".

DE CALIDAD Y ADAPTADA A LA ERA DIGITAL

Las propuestas para construir una RTVE "sostenible, de calidad y adaptada a la era digital" deberían articularse, en su opinión, en "estabilidad y regulación de largo plazo, gobernanza transparente y eficaz, compromiso con el servicio público, calidad y relevancia de contenidos, impulso a la industria cultural, presencia global y diplomacia cultural, flexibilidad y eficiencia, sostenibilidad en la era digital, modelo de financiación estable y evaluación continua del desempeño".

El ex director general de la Agencia Tributaria y expresidente de la SEPI Ignacio Ruiz Jarabo ha expuesto "tres sensaciones" de su estado de ánimo ante el nombramiento. En primer lugar, "satisfacción humana" por que se haya considerado que su bagaje de formación y de experiencia "pueda ser útil y aportar, desde el Consejo de Administración, a que la Corporación pueda cumplir en el mejor nivel de calidad, de pluralidad, de objetividad, de eficacia, la enorme, enormemente relevante y socialmente trascendente función de servicio público".

También ha dicho tener "una ilusión personal. "Estoy con ganas, efectivamente, de comprometerme con la intensidad con la que me he comprometido siempre en mis puestos de trabajo, al objetivo, efectivamente, insisto, socialmente relevante, del mejor desempeño posible del servicio público que tiene encomendada la Corporación", ha asegurado, al tiempo que ha destacado su "enorme responsabilidad profesional". Además, Ruiz Jarabo se ha comprometido a respetar el principio de neutralidad desde el Consejo de Administración.

En último lugar, la periodista Marina Vila ha comenzado si intervención denunciando las "agresiones" a sus compañeros mientras intentan informar desde la Comunidad Valenciana, y les ha felicitado por su labor. "Estoy aquí para dar un impulso al periodismo en la Corporación, que debe ser siempre un servicio de interés general. Las audiencias sí importan, porque un servicio público que no se ve, que no llega al ciudadano, no es servicio alguno", ha defendido.

Para la periodista de TVE y politóloga, RTVE "debe recuperar la credibilidad y volver a ser el medio de comunicación de referencia para los españoles" y su "reforma debe hacerse desde dentro". Vila ha hablado de las "carencias" y "necesidades" que tienen, pero ha añadido que "se pueden potenciar aún más las grandes virtudes y talento que hay en una Corporación llena de excelentes profesionales".

Desde su punto de vista, es necesario desarrollar una "carrera profesional al margen de la ideología política"; no "despilfarrar" el dinero público; crear cantera dentro de la Corporación y en todos los puestos; potenciar la estructura territorial; actualizar los procesos de creación, gestión y difusión de contenidos, sin "descuidar" los medios tradicionales; el impulso de los informativos no diarios y el Canal 24 horas, y su "neutralidad"; y una plantilla equilibrada, entre otras cuestiones.

"Me comprometo a trabajar duramente, a escuchar a todos los trabajadores de la Corporación, reflexionar sobre sus demandas y buscar soluciones que mejoren las condiciones laborales sin desviarnos del propósito principal que debe tener una radiotelevisión pública, el cumplimiento del Estatuto de RTVE y el derecho a la información como derecho fundamental que consagra la Constitución española", ha concluido.