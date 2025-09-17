La Comisión de Sanidad de la FEMP pide modificar el proyecto de normativa sobre Bienestar Animal: "Es utópica". - FEMP

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pide modificar el proyecto de normativa sobre Bienestar Animal para hacer posible su cumplimiento. "Es sencillamente una ley utópica", ha señalado el alcalde de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife) y vicepresidente de la comisión, Francisco Linares.

Si bien la Comisión está de acuerdo en la necesidad de ley, incide en que hay que flexibilizarla ya que resulta "imposible" de cumplir desde el punto de vista económico y, además, los ayuntamientos tampoco tienen lugar, espacio ni personal para afrontar las exigencias que plantea.

"Hacer una norma que posteriormente no podamos aplicar, porque la mayoría de los ayuntamientos de España no pueden hacer frente a las responsabilidades que figuran en el borrador, es sencillamente una ley utópica", ha añadido Linares.

A su vez, el alcalde de Candeleda (Ávila), Carlos Montesino, ha destacado la necesidad de hacer una mejor distribución de recursos económicos para el cumplimiento de la ley de bienestar animal. Por ello, ha planteado utilizar criterios por tramos de población para esas asignaciones, por ejemplo, municipios de hasta 5.000 habitantes, de 5.000 a 20.000 y, a partir de ahí, ciudades más grandes.

"Los municipios pequeños muchas veces tenemos que utilizar recursos propios para cuestiones como castraciones o cursos de formación, previstos en la normativa. los ayuntamientos pequeños tenemos presupuestos muy limitados y sin ayudas tendremos muchas dificultades para cumplir con la ley", ha detallado.

Al margen de ello, en la reunión se han dado a conocer las actividades en el marco del Convenio entre la FEMP y la Dirección General de Derechos de los Animales. A su vez, también se ha informado sobre el proyecto de Real Decreto sobre identificación de animales de compañía.

Otro de los temas que se han tratado en el encuentro ha sido la representación institucional de la FEMP en el Consejo Estatal de Protección Animal y del Comité Científico y Técnico para la protección y derechos de los animales. Entre otros asuntos, se han repasado las actividades que se están llevando a cabo en el marco del convenio entre la FEMP y la Dirección General de Derechos de los Animales.