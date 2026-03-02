El Comité de Caza facilitará desde este martes la coordinación competencial en el desarrollo de normas sobre caza

Archivo - Cazador el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025, en Labrada, Abadín, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Caza facilitará desde este martes la coordinación en el desarrollo, interpretación y aplicación de la normativa relativa a la gestión de la actividad cinegética entre las autoridades competentes. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes, que publica la Orden por la que se regula este organismo.

Con este texto, que entrará en vigor mañana, se formaliza oficialmente el funcionamiento de este órgano colegiado necesario para la coordinación interinstitucional en materia cinegética, así como su adscripción al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Este órgano estará constituido por un representante técnico de cada comunidad autónoma y por los de Agricultura pertenecientes a la dirección general de Producciones y Mercados Agrarios. De acuerdo con el BOE, tomará decisiones de carácter técnico, analizará propuestas técnicas en materia de gestión cinegética y propondrá las medidas necesarias que aseguren el fomento y promoción de una actividad cinegética sostenible.

Además, elaborará posturas unificadas de cara a la participación nacional en los diferentes foros europeos e internacionales; promoverá la colaboración y comunicación entre autoridades competentes, expertos externos especializados y otros departamentos cuyas funciones estén relacionadas con la gestión de la fauna silvestre cinegética; ejercerá como sede consultiva y de diálogo en materias de gestión cinegética; y acordará la constitución de grupos de trabajo específicos.

Por esta parte, el BOE recoge que en el seno del Comité de Caza se crea la comisión técnica asesora como grupo de trabajo permanente y consultivo. Esta aportará al Comité apoyo con técnico y científico, reforzando la comunicación entre la comunidad científica y sector cinegético.