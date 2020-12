El Comité de las Regiones de la UE y el alcalde de Londres piden evitar un 'Brexit' sin un acuerdo comercial

BRUSELAS, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea (UE), Apostolos Tzitzikostas, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han pedido a los negociadores para el Brexit del Reino Unido y la UE que continúen las conversaciones hasta que se llegue a un acuerdo comercial.

Según ha informado el Comité de las Regiones de la UE, durante un debate 'online', ambos mandatarios han advertido de que un no acuerdo tendría un impacto "catastrófico, provocando una espiral perjudicial de 'perder-perder' para muchas regiones y ciudades de la UE y el Reino Unido".

De este modo, el alcalde de Londres ha pedido una extensión inmediata del período de transición, si no se puede llegar a un acuerdo comercial como parte de las negociaciones en curso.

Además, los gobiernos locales y regionales de la UE y el Reino Unido se han comprometido a intensificar los esfuerzos conjuntos para mitigar el Brexit y cooperar en el futuro en cuestiones como el cambio climático y la migración.

A menos de tres semanas para el final del período de transición y el futuro acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE en el filo de la navaja, los líderes locales y regionales de la UE y el alcalde de Londres han expresado su preocupación por las graves implicaciones de un no acuerdo. Ante este escenario, se han comprometido a trabajar en estrecha colaboración, para garantizar que el impacto territorial del Brexit se evalúe regularmente y para trabajar en áreas de interés mutuo en el futuro.

"Un no acuerdo será catastrófico para muchas regiones y una combinación potente para las economías regionales durante la pandemia. Gobiernos locales y regionales serán los primeros en presenciar las consecuencias de esta negociación final del Brexit en la vida de las personas. Se necesitarán muchos años para establecer nuevas fronteras y comprender lo que significa esta separación para todos nosotros", ha dicho Tzitzikostas.

El presidente del Comité Europeo de las Regiones y gobernador de la región griega de Macedonia central ha afirmado que, "junto con la ciudad de Londres, las ciudades y las regiones del Reino Unido y las regiones y ciudades de la UE trabajarán codo con codo para encontrar formas de suavizar y mitigar el impacto" en sus respectivas comunidades.

"El Brexit ha sucedido y tenemos la obligación de mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Necesitamos trabajar juntos en desafíos compartidos, en ciudades, regiones y países. Quiero asegurarme de que Londres siga siendo un socio clave para Bruselas y para todas las ciudades, regiones y países europeos", ha destacado Sadiq Khan.

Durante el debate, el alcalde de Londres ha instado a Boris Johnson y a la UE a extender el período de transición si no se puede llegar a un acuerdo comercial en los próximos días. "Un no acuerdo simplemente no debería ser una opción. Sería una situación en la que todos perderían tanto el Reino Unido como la UE, lo que costaría puestos de trabajo, reduciría el crecimiento y afectaría el nivel de vida en toda Europa justo cuando estamos en un punto crucial de nuestra lucha contra la pandemia", ha alertado.

En la sesión, celebrada en Bruselas, los miembros del Comité han debatido sobre las formas de mantener y desarrollar las relaciones con las administraciones delegadas del Reino Unido y los entes locales y regionales en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Gibraltar.

El presidente del recientemente creado Grupo de Contacto del CDR-Reino Unido, Loïg Chesnais-Girard (FR / PES), presidente del consejo regional de Bretaña, ha dicho que "los políticos locales y regionales de ambos lados del Canal comparten el interés de limitar el daño a sus economías regionales y locales".

"Para lograrlo, debemos defender la cooperación transfronteriza en nuestros contactos con los gobiernos nacionales y la UE. Dentro de la UE, la Reserva de Ajuste por el Brexit nos ofrece un colchón para las zonas más afectadas. Pido a la UE que se prepare para proporcionar más dinero si, como es probable, el impacto del Brexit supera los 5.000 millones de euros. Este cóctel Covid-Brexit es muy, muy tóxico, y debemos unirnos, tanto económica como políticamente", ha agregado.

En medio de las negociaciones en curso entre la UE y el Reino Unido, Michel Barnier, Jefe del Grupo de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido, también ha enviado un mensaje.

"Seguimos trabajando por una asociación ambiciosa entre la UE y el Reino Unido que ayude a las personas, comunidades, y también empresas y regiones, para continuar su cooperación de la mejor manera posible en el futuro. Pero, mientras permanecemos abiertos a encontrar soluciones mutuamente beneficiosas, como siempre lo hemos estado, la UE no llegará a un acuerdo a ningún precio", ha afirmado Barnier.

A su juicio, cualquier acuerdo tendría que preservar el mercado único y los intereses económicos a largo plazo de los ciudadanos, las empresas y las regiones de la UE. "Por el momento, todavía tenemos grandes divergencias sobre las conocidas cuestiones de igualdad de condiciones, gobernanza y pesca. Los próximos días serán muy importantes. En cualquier caso, todos deberíamos continuar con los preparativos para todos los escenarios, incluido un no acuerdo el 1 de enero de 2021", ha concluido.