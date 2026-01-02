Complicaciones en Madrid, Barcelona y Canarias en la tercera fase de la Operación Especial de Navidad de la DGT

Tráfico durante la operación salida por el puente de la Constitución en la carretera A6, a 5 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes en el acceso a Madrid --uno por la A42 en Casarrubuelos y otro por la A5 en Navalcarnero-- y retenciones de entrada a Barcelona por la C33 y C58 en Montcada i Reixat complican alrededor de las 18,30 horas la situación circulatoria en la tercera fase de la Operación Especial de Navidad de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comienza este viernes y durará hasta el 6 de enero.

En declaraciones a Europa Press, han puntualizado que "lo peor" se concentra en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, en la GC-1 a la altura de Telde y de Vecindario todo en sentido Las Palmas, debido a la situación meteorológica en el archipiélago.

También se ha producido un accidente en la A67 a la altura de Gornazo en dirección Torrelavega, en Cantabria, que dificulta la circulación en la zona. Las entradas en la capital por la A1 en Alcobendas, la A4 en Pinto y la A6 en Las Rozas y en la salida por la A3 en Rivas también registran complicaciones, así como en la A2 en Sant Joan Despí.

Asimismo, hay dificultades en P7 en La Roca del Valles hacia Girona, en Alicante en su entrada por la A31 en Monforte del Cid y la A70 en Orgegia hacia Campello y en la entrada en Murcia por la A7 en Lorca y en Espinardo en ambos sentidos. En Andalucía, en Málaga por la A7 en San Pedro Alcántara; en Fuengirola en ambos sentidos y en el acceso de Sevilla por la A49 en Tomares también hay complicaciones.