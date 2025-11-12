Compromís y Más Madrid plantean que las terapias de conversión estén penadas con hasta cuatro años de prisión

La diputada del Compromís Ágeda Micó durante una sesión plenaria en el Congreso - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís y Más Madrid plantean castigar con hasta cuatro años de prisión a quienes practiquen "pseudoterapias de conversión" de personas LGTBI, frente a la propuesta del PSOE que plantea mediante una proposición de ley penas de dos años.

Así lo plantean ambas formaciones a través de una serie de enmiendas a la iniciativa legislativa impulsada en el Congreso, con vistas a "asegurar la persecución y erradicación efectiva de estas prácticas" dentro del Código Penal.

Además, Compromís y Más Madrid también quieren que se elimine el requisito de acreditar que las terapias de conversión hayan generado lesiones graves a la dignidad o a la integridad física o psicológica de las víctimas, para evitar su revictimización, ya que estas prácticas son siempre inherentemente humillantes y denigrantes.

Para los dos partidos la propuesta del PSOE es "descafeinada" y "imprescindible" que se eleven a los cuatro años el castigo penal a los tipos más graves de terapia de conversión, como la "medicación forzada", prácticas "aversivas severas" o el "control masturbatorio y de desnudez". También postilan que se tenga que cumplir la pena de prisión efectiva, sin posibilidad de suspensión

Junto a este aspecto, para Compromís y Más Madrid es fundamental completar el texto con un enfoque integral que incluya medidas de prevención, acompañamiento a las víctimas y reparación, en línea con el texto registrado en el Congreso el pasado mes de febrero del que el PSOE "se descolgó".

Por ello, se incluyen otras enmiendas, como instaurar una ayuda económica para las víctimas que dependan económicamente de quienes les someten a esta violencia, o asegurar una alternativa habitacional a quienes conviven con los perpetradores.

Para Águeda Micó, diputada de Compromís "las víctimas de las pseudoterapias de conversión se merecen una ley que sea útil para acabar con estas torturas, y eso pasa por penas que se ajusten a la gravedad de estas prácticas que pueden destrozar la vida de personas vulnerables, como hemos podido comprobar con casos que han acabado en el suicidio".

"También necesitamos ir más allá del código penal y proteger a las víctimas, y eso es lo que pretendemos con nuestras enmiendas". Micó ha recordado que València es el epicentro de una trama de terapias de conversión que goza de impunidad por la inacción del gobierno de Mazón", ha insistido.

Por su parte el edil de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha subrayado que con estas enmiendas son "coherentes y consecuentes" con su compromiso con colectivos como 'No es Terapia'.

"Estamos a tiempo de hacer rectificar al PSOE, que recortó unilateralmente la propuesta trabajada con los colectivos", por lo que emplaza a los socialistas a "dar paso al sentido común y aceptar nuestras enmiendas". "Sin duda", remata Rubiño, "la lucha contra esta lacra debe abordarse desde una perspectiva integral y eso es lo que garantizan nuestras aportaciones", ha resaltado