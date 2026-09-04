Compromís preguntará a Marlaska en el Congreso sobre las agresiones a periodistas ante la "pasividad" de la Policía

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la cris
Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la cris - Gabriel Luengas - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 4 septiembre 2026 11:55
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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís aprovechará la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en el Congreso para preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las agresiones a periodistas ante la "pasividad" de la Policía Nacional.

Así lo ha anunciado el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, en una publicación en X, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "señalar, perseguir y agredir a periodistas de RTVE y otros medios forma parte de la estrategia fascista".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha mostrado su "más rotundo rechazo a los insultos y agresiones" sufridas este miércoles por profesionales de RTVE en las concentraciones sobre Ceuta. "Nos solidarizamos con ellos. Demandamos más seguridad para que los y las periodistas puedan informar", ha reclamado a través de sus redes sociales.

También el presidente de RTVE, José Pablo López, advertía de que estas agresiones "no son casos aislados" y que "llevan más de un mes soportando insultos y agresiones cada vez" que sus periodistas y reporteros salen a informar.

"Aunque algunos creen que es un juego divertido, el señalamiento político y mediático contra los profesionales de RTVE tiene consecuencias en la calle. Agredir a los informadores es dinamitar la democracia", afirmaba el responsable de la Corporación pública.

En su caso, Alberto Ibáñez ha avanzado que el miércoles Compromís preguntará a Marlaska porqué la Policía "no garantiza la seguridad de los profesionales ni el derecho a la información de la ciudadanía".

El portavoz adjunto de Sumar en la Cámara Baja dirigirá una pregunta oral al ministro del Interior: "¿Qué consecuencia tiene en democracia que se agreda e imposibilite que periodistas puedan informar ante la pasividad de la Policía Nacional?".

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