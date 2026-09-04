Compromís preguntará a Marlaska en el Congreso sobre las agresiones a periodistas ante la "pasividad" de la Policía

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con el Día de Ceuta, más de 260 municipios españoles han sido convocados para mostrar su apoyo al pueblo ceutí ante la cris - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís aprovechará la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en el Congreso para preguntar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las agresiones a periodistas ante la "pasividad" de la Policía Nacional.

Así lo ha anunciado el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, en una publicación en X, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "señalar, perseguir y agredir a periodistas de RTVE y otros medios forma parte de la estrategia fascista".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha mostrado su "más rotundo rechazo a los insultos y agresiones" sufridas este miércoles por profesionales de RTVE en las concentraciones sobre Ceuta. "Nos solidarizamos con ellos. Demandamos más seguridad para que los y las periodistas puedan informar", ha reclamado a través de sus redes sociales.

También el presidente de RTVE, José Pablo López, advertía de que estas agresiones "no son casos aislados" y que "llevan más de un mes soportando insultos y agresiones cada vez" que sus periodistas y reporteros salen a informar.

"Aunque algunos creen que es un juego divertido, el señalamiento político y mediático contra los profesionales de RTVE tiene consecuencias en la calle. Agredir a los informadores es dinamitar la democracia", afirmaba el responsable de la Corporación pública.

En su caso, Alberto Ibáñez ha avanzado que el miércoles Compromís preguntará a Marlaska porqué la Policía "no garantiza la seguridad de los profesionales ni el derecho a la información de la ciudadanía".

El portavoz adjunto de Sumar en la Cámara Baja dirigirá una pregunta oral al ministro del Interior: "¿Qué consecuencia tiene en democracia que se agreda e imposibilite que periodistas puedan informar ante la pasividad de la Policía Nacional?".