La comunidad educativa, dividida sobre la ley para bajar ratios, reclama más medidas

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa ha manifestado una división de opiniones con respecto al proyecto de Ley aprobado este martes en segunda vuelta por el Consejo de Ministros que baja ratios en Edudación y fija un tope de horas docentes.

Sindicatos y asociaciones de padres y madres valoran positivamente el proyecto, mientras que escuelas católicas muestran más reservas y colegios privados lo rechazan. Sin embargo, la mayoría coincide en destacar medidas alternativas que consideran necesarias (o más necesarias) al margen de la bajada de ratios.

El presidente de ANPE, Francisco Venzalá, ha destacado que está "de acuerdo" con el proyecto. "Si los diputados en el Congreso tienen a bien aprobarla pues creemos que va a ser una norma positiva para el Sistema Educativo", ha resaltado.

Aún así, ha opinado que aún "quedan muchas cuestiones todavía por trabajar y desarrollar" como mejorar las condiciones laborales del profesorado y conseguir un escenario donde el proceso de enseñanza se realice "en mejores condiciones".

"La burocracia es uno de los mayores problemas o inconvenientes que a lo largo de todo el territorio afecta el trabajo docente. Nos resta muchísimo tiempo a los docentes. De hecho, estaba previsto inicialmente el haber incluido cuestiones sobre burocracia en esta misma norma", ha lamentado.

Por su parte, el responsable de educación de CSIF, Mario Gutierrez, ha recordado que este proyecto es el resultado de una negociación que se ha llevado a cabo con los sindicatos y que en su momento ya dijeron que era "necesario", que están "muy confomes" al respecto y que este es el comienzo de "una buena negociación colectiva".

"Entendemos que debería haber una normativa para un máximo también para atención a la diversidad, un máximo también para las enseñanzas no obligatorias, en este caso sobre todo Infantil y Bachillerato y Formación Profesional y, evidentemente, avanzar hacia el Estatuto Docente", ha detallado.

Por otro lado, la presidenta de la Confederación Española de Asociaciones Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), María Capellán, ha admitido que el anuncio del Gobierno le parece "bueno y necesario". Aún así, ha puntualizado que a su juicio tendría que ir acompañado de "próximas medidas y decretos que sumen más valor y que intenten mejorar otros aspectos también de la situación educativa".

"Consideramos importante un aumento de los servicios de orientación. Estamos muy lejos de las recomendaciones internacionales, que es un orientador por cada 250 alumnos. Pensamos que (esta norma) podría haber sido también una buena oportunidad para incluir esta medida", ha lamentado.

ESCUELAS CATÓLICAS ESPERA QUE SE INCORPOREN "ALGUNAS MEJORAS"

El presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi), Toni Gonzàlez Picornell, ha indicado que "deseaba y esperaba" esta noticia.

"Era una noticia que deseábamos y esperábamos, tanto el tema de la reducción de las horas lectivas de los docentes que en diferentes autonomías ya se está aplicando como el caso muy significativo de la bajada de ratios para trabajar en las condiciones óptimas y poder atender de manera personalizada y con más calidad a los diferentes alumnos", ha reconocido.

A su vez, el presidente de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, opina que el proyecto de ley es "en líneas generales, bueno", pero espera que durante la tramitación del mismo "se incorporen algunas mejoras que considera necesarias". "Más que por la bajada lineal de ratios, apostamos por otras medidas que no se han querido tener en cuenta, como son la coeducación, que haya a lo mejor más profesores en las aulas, sobre todo cuando hay alumnos con necesidades educativas especiales y tal", ha detallado.

Huerta ha remarcado que no tiene "nada que opinar" sobre el tema de las jornadas docentes ya que el Ministerio "no ha querido incluir (en la norma) a los colegios concertados". "Por lo tanto, es un tema que podría beneficiar realmente a la educación en general, pero si solo va a afectar a una parte, la otra se va a quedar necesitada de ese ajuste, que también es necesario", ha recalcado.

En lo que respecta a las ratios, ha incidido en que "en muchos casos" las autonomías ya han aplicado las bajadas de ratio "incluso por debajo de la que marca Educación como máxima". A su juicio, el Ministerio debería "liderar" esta demanda social de forma "real", con "cifras" que valoren "lo que va a costar. "Lo que no queremos es que (...) se acabe quedando en una nueva medida que no arregle realmente la educación", ha avisado.

COLEGIOS PRIVADOS E INDEPENDIENTES MUESTRAN SU RECHAZO "FRONTAL"

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, ha señalado que "hay estudios que concluyen que bajar la ratio de alumnos por clase no tiene impacto relevante en el aprendizaje".

"Ese descenso de ratio supone unos costes muy elevados que podrían emplearse específicamente para centros y grupos con verdadera necesidad, no hacerlo de modo general. Los recursos son limitados y es mejor invertir en formas de personalización más eficientes", ha indicado.

La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) ha manifestado su rechazo "frontal" al proyecto de Educación. A su juicio, no existe "una base pedagógica ni evidencia científica sólida que justifique esta medida". "Los principales informes y organismos internacionales coinciden en que la reducción de ratios, por sí sola, no tiene un impacto significativo en la mejora del aprendizaje ni en los resultados educativos", ha destacado.

Asimismo, ha apuntado a la "preocupante" ausencia de una memoria económica que avale esta iniciativa. "Este tipo de medidas, adoptadas sin planificación financiera, generan inseguridad y dificultades de viabilidad para los centros", ha advertido.

Por esta parte, la asociación ha recalcado que "los principales estudios internacionales" van "en dirección contraria" a este proyecto, ya que señalan "que una mayor autonomía de los centros educativos está directamente relacionada con mejores resultados y mayor calidad educativa".

"En España, sin embargo, asistimos a una tendencia creciente hacia la sobrerregulación y el control, con medidas que pretenden uniformizar la organización de los centros y limitar su capacidad de decisión. Este enfoque no solo no mejora la educación, sino que nos aleja de las prácticas que están demostrando ser más eficaces en otros sistemas educativos", ha lamentado.

Asimismo, ha incidido en que esta iniciativa "supone una grave injerencia en la autonomía de los centros privados e independientes". "Consideramos que esta propuesta responde a intereses ajenos a la mejora real de la educación y no contribuye a resolver los verdaderos retos del sistema educativo", ha avisado.