Una concentración de unos 200 tractores alterará la circulación en el centro de Segovia durante este lunes

Archivo - Imagen de recurso de una manifestación de tractores en Segovia en febrero de 2024. - EUROPA PRESS - Archivo

SEGOVIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una concentración de tractores convocada por asociaciones agrarias alterará la circulación de vehículos en las calles más céntricas de Segovia durante la mañana de este lunes, 2 de febrero.

La protesta, que se desarrollará entre las 11.30 y las 14.00 y, en la que se prevé la presencia de unos 200 tractores, se iniciará en la entrada a Segovia por la avenida de Juan de Borbón y Battemberg y transcurrirá por la avenida de Padre Claret, San Gabriel, Vía Roma y la plaza Oriental y a la inversa, los vehículos ocuparán la calzada en ambas direcciones.

Por ese motivo, se suprimirán los aparcamientos en la parte alta de Vía Roma -entre la glorieta de Jerónimo Aliaga y la plaza de Artillería- y se cortarán los accesos al área de concentración desde la plaza del Conde Cheste, las glorietas del IE, Melitón Martín y Pórtico Real, así como en la entrada de la carretera de Palazuelos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Al mismo tiempo, el servicio de autobuses no podrá llegar a la parada habitual de la calle Colón desde las 11.00 horas, mientras que se dará paso alternativo a los propios autobuses siempre que sea posible durante el tiempo que dure la "tractorada".

Como quiera que la protesta transcurrirá por algunas de las arterias principales de tráfico de Segovia, es también previsible que la circulación se vea dificultada en el conjunto de la ciudad.

Por todo ello, se recomienda a los conductores que eviten en lo posible la circulación interna por la ciudad y utilicen la variante SG-20 como alternativa más viable para rodear el casco urbano.