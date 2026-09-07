Conductores y víctimas de accidentes afirman que España está "anestesiada" ante la siniestralidad y piden más recursos

Archivo - Accidente de moto en Puente de Vallecas. - SAMUR-PC - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Distintas asociaciones de conductores, motoristas y víctimas de accidentes de tráfico han reaccionado al balance de siniestralidad del verano presentado este lunes por el Ministerio del Interior, con 240 fallecidos en carretera, 10 más que en el mismo periodo de 2025, para alertar de que la sociedad española se ha "anestesiado" ante estas cifras y han reclamado más recursos, especialmente para las carreteras convencionales, donde se concentra el 73% de los fallecidos en accidentes de tráfico, según el balance de la DGT.

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha pedido prudencia a la hora de valorar un periodo tan corto como el del verano ya que "la estadística muchas veces puede descabalar por un solo siniestro", pero ha calificado la situación de "muy negativa", especialmente por la tendencia al alza registrada en agosto, como ha expresado en declaraciones a Europa Press.

"Se está produciendo una anestesia en la sociedad española respecto de los accidentes de tráfico" y "ya no hay sensibilidad" ante la gravedad de la situación en las carreteras, ha afirmado Arnaldo.

En la misma línea se ha pronunciado la responsable de movilidad y seguridad vial de Fundación RACE, Silvia Ubago, que ha advertido de que la siniestralidad "parece estar estabilizada en cifras muy altas" pese a que se conoce dónde y por qué se producen los siniestros más graves, "sin que se estén tomando medidas" al respecto.

"Estamos en un momento en el que parece que nos estamos conformando con las cifras que hay", ha lamentado la responsable de RACE, al tiempo que ha recordado que en vías urbanas e interurbanas mueren al año en España 1.800 personas.

Ubago ha reclamado que, si se sabe que el 73% de los fallecidos se producen en carreteras convencionales y que las causas son principalmente la salida de vía y las colisiones frontales, "los recursos se destinen" a este tipo de vías.

Por su parte, Arnaldo ha señalado también como factor "silencioso" el deterioro del estado de conservación de las carreteras, en especial en la red secundaria frente a la red principal de autovías y autopistas que es "mucho más segura" que la secundaria pese a soportar mayor volumen de tráfico.

Asimismo, el presidente de la AEA ha criticado que las medidas de la DGT sigan centradas en el "aspecto sancionador", con "más radares" en detrimento de la presencia policial en carretera, que considera "mucho más" preventiva. "Eso lo único que sirve es para aumentar la caja, pero no para reducir los accidentes", ha afirmado respecto a los radares.

VALORACIÓN "MUY POSITIVA" RESPECTO A MOTORISTAS

El presidente de la Asociación Nacional de Motoristas (ANM), Juan Manuel Reyes, ha valorado "muy positivamente" la reducción de 18 motoristas fallecidos respecto a 2025, aunque ha pedido cautela sobre sus causas, como ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Reyes ha apuntado que este verano ha sido "uno de los más calurosos desde que se tiene registro", lo que podría haber reducido el uso de la moto, especialmente entre el perfil de motoristas de motos de gran cilindrada, que suelen usarla para ocio y viajar, y, con ello, la exposición al riesgo.

El presidente de ANM ha recordado que la siniestralidad de los motoristas se había incrementado en torno a un 7% hasta mayo, por lo que la caída de este verano "rompe" con esa tendencia, aunque "no quiere decir que haya motivos estructurales" que la justifiquen.

"Hasta que no veamos que este dato concreto se convierte en una tendencia en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no podemos echar las campanas al vuelo", ha señalado, al tiempo que ha apuntado a que la salida de vía sigue siendo el principal tipo de accidente entre motoristas y ha criticado que las infraestructuras "siguen sin adaptarse" a sus necesidades ni el estado de conservación de las carreteras ha mejorado.

Respecto al impulso de una proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa de alcohol permitida al volante, Ubago ha respaldado ir más allá: "La única tasa segura para poder conducir es cero cero", ha afirmado, aunque ha mostrado su apoyo a "todas aquellas medidas que puedan servir para reducir la siniestralidad y los fallecidos", con quien ha coincidido Arnaldo ha coincidido al defender un mensaje de "tasa cero" en alcohol y drogas.