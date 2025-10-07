El Congreso acogerá el próximo lunes un foro que reunirá al obispo Reig Plá y al impulsor del Rosario de Ferraz

Cartel del foro 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa'. - ENRAIZADOS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo lunes 13 de octubre un foro bajo el título 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa', que reunirá, entre otros, al obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, al impulsor del Rosario de Ferraz, José Andrés Calderón y a la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano.

El foro, organizado por la Fundación Enraizados, se celebrará a las 16:30 horas en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, según han informado sus impulsores.

"Vivimos un tiempo en el que los fundamentos espirituales y culturales, que dieron forma a España y a Europa, parecen diluirse bajo el peso de la ideología. Sin embargo, recuperar nuestras raíces cristianas para la vida pública, no es un ejercicio de nostalgia, sino una urgencia para afrontar los retos sociales, culturales y políticos de hoy", ha afirmado el presidente de la Fundación Enraizados, José Castro Velarde.

Para Castro, "la fe católica no es un vestigio del pasado sino un motor que ha inspirado instituciones durante siglos, generando unidad y abriendo caminos de compromiso en favor del bien común". Por ello, considera que "recuperar ese espacio perdido, reencontrarse en los principios y valores que algunos se empeñan en destruir, es apostar por un futuro más sólido y esperanzador".

El encuentro se estructurará en dos paneles, el primero, bajo el título 'Una fe que construye: El origen de España y Europa', en el que participarán el antiguo administrador de la Comisión Europea Javier Montero Casado de Amezua y el obispo emérito de la Diócesis de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá.

El segundo panel abordará el tema 'Una fe que construye: Futuro y Compromiso', y en el mismo intervendrán el poeta, escritor y columnista de El Debate, Enrique García-Máiquez; el promotor del Rosario de Ferraz y abogado, José Andrés Calderón, y la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, acompañados de José Jarque Sainz, de la productora Terra Ignota.