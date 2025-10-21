El Congreso aprueba "dar apoyo" de seguridad y a la investigación al 'Trío de Eclipses' entre 2026 y 2028

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha apoyado este martes una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista que busca "dar apoyo" al 'Trío de Eclipses', que tendrá lugar entre 2026 y 2028 y que en palabras de la portavoz socialista de Ciencia Obdulia Taboadela "plantea tanto desafíos logísticos y de seguridad para las administraciones públicas, como oportunidades para la investigación y la divulgación científica".

De manera más general, la PNL también apuesta por continuar desplegando las acciones destinadas a "garantizar la seguridad ciudadana durante los eclipses solares previstos". En concreto, se prevé que se produzcan dos eclipses solares totales tanto el 12 de agosto de 2026 como el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

"El eclipse total de 2026 es especialmente interesante, ya que desde el primer decenio del siglo XX no se había visto un eclipse total en la Península Ibérica y España será, en esta ocasión, el único territorio habitado desde el que podrá contemplarse", ha explicado Taboadela.

Además, la Comisión también ha aprobado otra PNL del Grupo Parlamentario Socialista, en este caso para poner en valor la presidencia española en la Conferencia Interparlamentaria Europea del Espacio (CIEE-EISC), "como una nueva oportunidad para reforzar el papel de España como referente en el ámbito espacial europeo y mundial".