El Congreso convalida el decreto de RTVE con los votos de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y Junts, y el rechazo del BNG

PP y VOX se ausentan del debate tras pedir la suspensión del pleno, como sí ha ocurrido previamente con la de control del Gobierno debido a la DANA

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley de RTVE aprobado el pasado martes por el Gobierno, que modifica las mayorías para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación pública. Además, ha aprobado tramitarlo de urgencia como proyecto de ley.

En un pleno extraordinario, el texto del Gobierno de Coalición ha salido adelante gracias a los 175 votos a favor de PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y Junts, mientras que el BNG se ha opuesto. PP y VOX se han ausentado tras pedir la suspensión de la sesión, como sí ha ocurrido previamente con la de control del Gobierno por los efectos dramáticos de la DANA. Todos los portavoces han dedicado sus primeras palabras a los afectados por las fuertes lluvias, a quienes han trasladado sus condolencias y apoyo.

En la defensa del proyecto, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha explicado que el Gobierno solicita la convalidación de este decreto, "sencillamente, para desbloquear el Consejo de Administración de RTVE" y ha señalado que cinco de los actuales miembros tienen el mandato caducado y hay una vacante sin cubrir tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero.

"Hemos contado en los últimos cinco años con un administrador, con tres presidentes. Por lo tanto, queremos darle estabilidad, continuidad a una empresa tan importante", ha afirmado López, que ha reiterado que con este decreto "habrá el Consejo de Administración más plural de la historia de RTVE", ya que "nunca habrá habido más grupos parlamentarios con representación o proponiendo para el Consejo de Administración de RTVE".

Con el cambio, el Consejo de Administración de RTVE pasará de diez miembros a tener quince miembros, once de los cuales serán elegidos en el Congreso de los Diputados y cuatro de ellos en el Senado, por mayoría de dos tercios. Además, se establece la dedicación exclusiva.

"Por lo tanto, para la tranquilidad de todos, este es un decreto que desbloquea la gobernabilidad de RTVE, que va a ser bueno para todos, incluso para quienes hoy no van a votar este decreto, porque va a ser bueno para RTVE y que va a garantizar, insisto, y esto es un dato empírico que estoy dispuesto a contrastar con ustedes dentro de un mes, cuando esté elegido el nuevo Consejo de Administración", ha subrayado López.

UN DECRETO "CONTRADICTORIO"

En el turno de portavoces, el diputado del BNG Néstor Rego ha anunciado su oposición a la convalidación del decreto, que considera "contradictorio en sí mismo", con elementos que pueden ser "positivos, como ese interés y ese esfuerzo por avanzar hacia la pluralidad", pero con otro aspecto "más problemático" y es el asunto de las mayorías. "Defendemos en Madrid exactamente lo mismo que defendemos en Galicia", ha manifestado Rego, que ha criticado que "se reduce la mayoría cualificada hacia una mayoría absoluta" como en el caso de la RTVG.

En cambio, el portavoz del PNV Joseba Agirretxea Urresti ha mostrado el apoyo de su grupo a la convalidación del decreto, ya que "se ha demostrado que no existe un sistema perfecto" para la composición de un Consejo de Administración. "Se hicieron varios intentos diferentes y tampoco han funcionado, por lo tanto, al final había que desatascar", ha afirmado, al tiempo que ha apostillado que "había que darle una salida a un caos" y a una situación que era "insostenible".

"El Gobierno ha optado por esta. No es, seguramente, la que a nosotros nos hubiera gustado del todo, pero es la que es y había que darle una. Y en estos momentos, a la que han propuesto, nosotros le daremos el apoyo porque consideramos que se garantiza la pluralidad y una pluralidad mayor que la que tenía", ha remarcado el portavoz del PNV.

Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria-Bildu, Mertxe Aizpurua ha dicho que entienden el decreto del Gobierno y que hay "una urgencia" ante la situación del "bloqueo". "Hay una pertinencia en la modificación que se propone para cambiar el método de elección, un método que posibilita mayor diversidad en la composición de los órganos de dirección, que pasan a quince, que evita el veto eterno a otras sensibilidades políticas, como ha ocurrido hasta ahora, y que permite reflejar mejor la pluralidad social y política del Estado español", ha expresado.

No obstante, Aizpurua considera que es un primer paso "insuficiente" por lo que intentaran "modificar en lo posible muchos déficits" que observan en este real decreto y ha aclarado: "Desde Euskal Herria Bildu ni hemos querido ni hemos pedido ni hemos negociado un puesto en el Consejo de RTVE. Simplemente porque no aspiramos a ocupar puestos en entes estatales, y así hemos actuado, una vez más, manteniendo también nuestra coherencia en esta ocasión".

UNA SITUACIÓN QUE HA "COLAPSADO"

El diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal ha explicado que "es imprescindible desbloquear una situación que ha colapsado y, además de eso, ha puesto en peligro el modelo de televisión pública" que valoran. "Se ve en Cataluña y realiza una prestación importante a todos los efectos. Creemos que la Corporación RTVE, con 6.900 trabajadores, es una empresa importante pública y, por lo tanto, nuestra visión es intentar ayudar a impulsar el carro y sacarle de donde se ha quedado atrapado", ha remarcado, aunque ha reconocido que "se podría haber hecho mejor".

Para Álvaro Vidal, la situación es "urgente". Así, ha detallado que ERC valora del decreto "el pluralismo que implanta" y cree "que esa mejora en los órganos de gobierno debe terminar generando una mejor gestión, que sea más eficiente, que evite situaciones anómalas, corruptelas, y que eso haga que el servicio público tenga una trazabilidad y un escrutinio que sea más fiel a sus principios".

En cuanto a Sumar, su portavoz Francisco Sierra ha afirmado que "hay algunos elementos en el decreto que habría que reformular" y que hay "oportunidad en el desarrollo legislativo de recuperar al menos tres factores que son fundamentales". Así, ha apuntado "las competencias del Consejo de Administración para evitar un modelo presidencialista", establecer garantías para el derecho de acceso y el pluralismo, activar los centros territoriales y renovar la plantilla, entre otras.

"Hoy el Gobierno trae un Real Decreto para resolver un bloqueo en el que desgraciadamente a veces tenemos la sensación de que la derecha está muy cómoda. Y a diferencia de lo que hizo el Partido Popular en 2012, no lo hacemos ni para excluir a la oposición, ni para obtener ningún control en solitario, como sí que hicieron ellos, sustentados por una mayoría absoluta. Y desde luego lo hacemos para aumentar la pluralidad y el pluralismo político de la cadena que debe representar precisamente la pluralidad que está representada en este Parlamento", ha argumentado el portavoz socialista Vicent Sarrià.

Por último, la portavoz de Junts per Cataluña, Pilar Calvo, ha dicho que "en esta remodelación" de la Corporación sólo apoyarán "la opción que reconozca Cataluña y que hable en catalán". "No pedimos nada que no sea absolutamente normal en otros lugares. La propia televisión pública británica tiene BBC Nations y justamente porque entienden que la identidad nacional que sienten ingleses, galeses, escoceses o norirlandeses debe poder expresarse en sus propias lenguas, en sus culturas propias, en su propia forma de ser. Queremos esto y apostamos por ello", ha concluido.