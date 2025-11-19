El Congreso insta al Gobierno a impulsar la cohesión social y territorial en municipios en riesgo de despoblación

Archivo - Vista general de Patones de Arriba, a 6 de abril de 2022, en Patones de Arriba, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso de los Diputados ha aprobado con 17 votos a favor, 15 en contra y tres abstenciones una Proposición No de Ley (PNL) del Partido Popular (PP) por la que insta al Gobierno a impulsar la cohesión social y territorial en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación.

En el texto, el PP ha pedido que el Ejecutivo mejore la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, reflejando las "principales preocupaciones" del medio rural en sus ejes. A su vez, ha demandado que el Gobierno impulse un Mecanismo Rural de Garantía que incorpore el estudio de los efectos territoriales y sobre el medio y la sociedad rural de las políticas públicas.

En cuanto al tema legal, también le ha instado a presentar un análisis de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural en el plazo de seis meses y a realizar las moficiaciones que sean precisas a la norma previa presentación del correspondiente informe en las Cortes Generales.

Los de Alberto Núñez Feijóo también han reclamado que el Ejecutivo desarrolle y apruebe un estatuto básico de los pequeños municipios y que impulse la coordinación y la colaboración con Comunidades Autónomas (CCAA), ayuntamientos y diputaciones para garantizar la eficacia de las medidas de la nueva estrategia nacional.

A su vez, también han insistido en que el Gobierno inste a los órganos competentes de la UE para que impulsen una mejor delimitación de los territorios que puedan acogerse a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.