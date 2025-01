El Congreso del Lobo de Vox denuncia pérdidas de 4 millones a ganaderos: "Hay que sacar al lobo de LESPRE cuanto antes"

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer Congreso Nacional del Lobo, organizado por Vox en la Cámara Baja este martes, ha denunciado las pérdidas directas de los ganaderos, cifradas en 4 millones anuales, por culpa de los ataques del lobo y ha pedido que se excluya a este animal del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

"Creo que la conclusión de este Congreso es sacar al lobo del LESPRE, cuanto antes, mejor", ha afirmado el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante su intervención en el evento, en el que han participado especialistas del mundo rural, en conservación y gestión cinegética, diputados nacionales y regionales de Vox, así como la eurodiputada de Vox, Mireia Borrás.

Borrás ha detallado que al año se producen en España más de 13.000 ataques producidos por el lobo, que provocan más de 4 millones de euros en pérdidas directas para los ganaderos. Detrás de estas cifras, ha apuntado la eurodiputada, hay "familias arruinadas, pueblos de la España rural que se vacían y un sector ganadero que cada vez se asfixia más".

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) se incluyó en septiembre del año 2021 en el LESPRE y se extendió a todas las poblaciones de lobos del país el mismo nivel de protección que hasta entonces solo contaban las manadas radicadas en territorios al sur del Duero.

"Hoy comprobamos que la excesiva protección del lobo ha generado un aumento de los ataques a la ganadería extensiva y muy especialmente a la España rural. Los ataques del lobo han derivado en graves pérdidas económicas para los ganaderos", ha denunciado por su parte la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en su intervención en esta jornada, destinada a "dar a conocer y concienciar" sobre uno de los grandes problemas" que tiene el campo y sus ganaderos actualmente: "El drama diario" de los ataques del lobo.

Por ello, Millán ha señalado a la exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de Competencia y Transición Justa y Limpia de la Comisión europea (CE), Teresa Ribera, como una de "las máximas enemigas del campo".

"Teresa Ribera es impulsora de una de las órdenes por la que se incluía a toda la población del lobo español en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Y esto, por desgracia, ha tenido consecuencias graves porque la excesiva protección impide el correcto control poblacional de esta especie y además permite que se mantenga la amenaza contra las explotaciones ganaderas", ha lamentado.

Por todo ello, Millán ha asegurado que "el lobo no es el principal enemigo del ganado, sino los políticos entregados a estas medidas que promueven la destrucción de nuestro campo". "Y estos programas diseñados para terminar con nuestra forma de vida y nuestra riqueza en beneficio de otros intereses como los de terceros países o la industria dedicada al desarrollo de todas estas políticas verdes tras la cual se esconde un verdadero negocio", ha denunciado.

PNL EN PARLAMENTOS REGIONALES

Por su parte, la eurodiputada Borrás ha denunciado la falta de compromiso por parte del Partido Popular con las necesidades reales de sector ganadero ya que rechazó, junto al resto de partidos, la propuesta de Vox de incluir un debate sobre la gestión del lobo en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.

"Nuestra petición fue rechazada por unanimidad por todos los coordinadores de la Comisión, incluidos los representantes del PP, para sorpresa de nadie. Y esto demuestra de nuevo una falta de compromiso, en este caso también por el Partido Popular, y esto es importante remarcarlo porque ya sabéis que a veces alardean de ir en defensa del sector primario y luego legislan totalmente al contrario", ha apuntado Borrás, quien ha asegurado que "el problema del lobo no es el lobo en sí, sino las políticas eco-radicales que están basadas en la ideología y no en datos".

La eurodiputada ha indicado que es "importantísimo" modificar la directiva 'Hábitats', exigiendo trasladar el lobo del anexo 4 al anexo 5, para que se pueda permitir una gestión responsable y sostenible a nivel cinegético del lobo. También ha puesto el foco las compensaciones "justas y rápidas". "Los ataques del lobo no pueden seguir suponiendo una carga económica que no se pueden permitir, en muchos casos, pequeños y medianos ganaderos", ha destacado.

Por ello, como ha avanzado la vicesecretaria de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, Montserrat Lluis, así como García-Gallardo, Vox, en los próximos días el partido registrará una proposición no de ley (PNL) en diferentes parlamentos regionales para impulsar medidas que palien los problemas de los ganaderos con los lobos.

Entre otras demandas, pedirán impulsar la elaboración de un plan nacional del lobo que comprenda un "adecuado" control cinegético, un censo nacional actualizado y que se establezcan unos únicos criterios nacionales de ayudas para la prevención de ataques del lobo.

Asimismo, el partido de Santiago Abascal apuesta por unas indemnizaciones que cubran no sólo los costes de la res atacada sino los beneficios que hubieran sido obtenidos por la misma y que sirvan para hacer rentable la explotación ganadera en su conjunto.

El encuentro ha contado con el testimonio del ganadero Jaime Patiño, quien ha explicado que, para que un animal se extinga, "hacen falta tres condiciones". "La primera, que críe mal, como el rinoceronte que cría a una cría cada dos años. El lobo tiene una camada de seis cachorros y su progresión es geométrica. La segunda condición es que necesite un alimento muy específico, como el oso panda que solo come bambú. El lobo come de todo, desde carroñas hasta lagartos, perdices, conejos, liebres, corzos. Y la tercera, que tenga un hábitat muy específico, del que no pueda salir, como la jungla lluviosa donde vive el gorila. Los lobos viven desde las cumbres nevadas hasta las estepas semidesérticas, pasando por los basureros de las ciudades", ha detallado Patiño.

Por todo ello, a su juicio, la creencia de que el lobo está en peligro de extinción "es la mayor de las mentiras".