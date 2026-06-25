El Congreso vota hoy el decreto del Verano Joven 2026, con descuentos de hasta el 90% para viajar en autobús y tren

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves, 25 de junio, el decreto ley que incluye el programa Verano Joven 2026, con descuentos de hasta el 90% para viajar en el periodo estival.

Como todo decreto ley, esta norma está publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en Consejo de Ministros, pero tiene que someterse al Congreso para que este decida si lo convalida o lo deroga.

En el caso del decreto del Verano Joven 2026, la iniciativa cuenta con un presupuesto de 130 millones de euros para conceder descuentos de hasta el 90% en viajes en autobús y tren realizados por jóvenes en el periodo estival.

Todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren. Para poder beneficiarse de los descuentos, la fecha de viaje debe estar comprendida entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.