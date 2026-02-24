El consejo de administración de PRISA analizará la propuesta de reestructuración "no solicitada" de Blas Herrero

Archivo - El presidente de PRISA, Joseph Oughourlian, durante la celebración de la Junta General de Accionistas de PRISA 2023, en la sede de la compañía, a 27 de junio de 2023, en Madrid (España). Durante la reunión, los accionistas de PRISA han aprobado - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de PRISA tiene previsto analizar en su reunión de este martes la propuesta de reestructuración "no solicitada" presentada por el accionista minoritario Blas Herrero y "adoptar las decisiones oportunas sobre la misma".

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), PRISA recibió el pasado 18 de febrero un documento titulado "Propuesta de Reestructuración", firmado por el empresario Blas Herrero, titular indirecto de un 0,39% del capital social y propietario de Kiss Media.

En este sentido, la compañía ha indicado que la propuesta recibida "no ha sido solicitada" por PRISA y que, de acuerdo con sus propios términos, "no implica, directa o indirectamente, una oferta, un anuncio, una decisión o un compromiso de formular una oferta pública de adquisición por parte del accionista minoritario".

De este modo, en su reunión ordinaria de este martes, el consejo de administración de PRISA prevé analizar la propuesta y "adoptar las decisiones oportunas sobre la misma, de lo que se dará cuenta al mercado, en cumplimiento de sus obligaciones".