El Consejo Escolar del Estado recomienda una "homogeneización" de las horas lectivas de los docentes de toda España

Publicado 01/10/2018 19:06:44 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado --integrado por representantes del Ministerio de Educación, sindicatos, asociaciones de padres, de estudiantes y patronales-- recomienda una "homogeneización" en toda España de la parte lectiva de la jornada laboral de los docentes "para evitar desigualdades entre el profesorado".

Así lo pone de manifiesto el informe de la Ponencia del Consejo Escolar al Anteproyecto de Ley de Mejora de las Condiciones para el Desempeño de la Docencia y la Enseñanza en el ámbito de la Educación no universitaria, que el Gobierno le ha presentado para su dictamen.

Se trata de un dictamen preceptivo aunque no vinculante que será debatido mañana y que puede incluir modificaciones dado que los diferentes miembros que forman el Consejo plantean enmiendas al redactado de la Ponencia que pueden aprobarse o no. No obstante, fuentes del Consejo avanzan que el contenido principal de la ponencia suele recibir el aval de los miembros del Consejo.

El Ministerio de Educación establece en su anteproyecto de ley que las comunidades autónomas "podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente", pero no establece ningún límite.

La Ponencia del Consejo de Estado, que recoge Europa Press, propone que las comunidades autónomas impulsen y adopten "las medidas necesarias para que, junto con la negociación colectiva, se posibilite que la carga lectiva semanal de los docentes sea análoga en los centros sostenidos con fondos públicos".

El Consejo Escolar del Estado indica que, con el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, "se pudo producir un incremento de la parte lectiva" del profesorado de los centros públicos.

"No fue así para el profesorados de la enseñanza concertada que, en todo caso, tenía una jornada lectiva superior a la mínima señalada en el Real Decreto Ley 14/2012", considera el máximo órgano consultivo del Estado en materia educativa.

Para el Consejo Escolar del Estado, como para el Gobierno de Pedro Sánchez, el incremento de la carga lectiva ha ocasionado "un detrimento en el nivel de la calidad de la enseñanza y en el desempeño de la docencia".

"Siendo la carga lectiva del profesorado un criterio que determina la calidad de la enseñanza que se quiere dar al aplicar el currículo establecido en la legislación vigente, esta carga lectiva ha de ser la misma para todos los docentes que, según la LOE, prestan el servicio público de educación realizado a través de los centros públicos y privados concertados", sostiene.

El organismo estatal aboga asimismo por establecer un máximo de 23 periodos lectivos en los centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, así como un máximo de 18 periodos lectivos en los centros que imparten el resto de enseñanzas de régimen general.

Igualmente, el Consejo Escolar del Estado considera necesaria una "rápida" sustitución del profesorado cuando se cause baja, "con lo que se mejoraría el desarrollo diario de las clases, sin que el alumnado pierda horas" de una asignatura concreto". Por este motivo, recomienda que la sustitución del docente se produzca "de manera inmediata una vez surja la necesidad".