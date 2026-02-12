Consejo Escolar insta al Gobierno a aumentar la reducción horaria a los docentes y extender la ley a la concertada

La presidenta del Consejo Escolar de Estado, Encarna Cuenca, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, posan durante el plenario del Consejo Escolar del Estado- Gabriel Luengas - Europa Press

El Consejo Escolar del Estado ha instado al Gobierno a establecer en su anteproyecto de ley de reducción de ratios y horario "mayores reducciones horarias" para los docentes y que esta medida se extienda al profesorado de la enseñanza concertada.

Así lo refleja el informe del Consejo Escolar del Estado sobre el anteproyecto de ley de mejora de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, al que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido aprobado este jueves por unanimidad en sesión plenaria.

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno en primera vuelta en el Consejo de Ministros propone rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

En el anteproyecto de ley también se contempla fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

El informe aprobado por el Consejo Escolar del Estado, que no es vinculante, apunta que "debería especificarse que se dotará a los centros del profesorado necesario para que esa reducción horaria por docente en ningún caso pueda suponer una reducción en los programas y apoyos del centro".

En relación con las medidas sobre la ratio alumnado/unidad escolar, el Consejo Escolar del Estado considera de "vital importancia" la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para la atención educativa adecuada de todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado en aulas ordinarias de los centros sostenidos con fondos públicos, con un carácter preferente para el que presente necesidades educativas especiales.

NO SUPERAR 3 ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES O ESPECÍFICAS

En este sentido, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que requiera de una adaptación de los elementos básicos del currículo debería computar, al calcular la ratio alumnado/unidad escolar, de igual forma que el alumnado con necesidades educativas especiales. A efectos de cómputo, el Consejo Escolar del Estado entiende que no debe superarse el número de 3 alumnos con estas necesidades por unidad escolar.

El organismo recomienda concretar los conceptos horarios del profesorado que debieran considerarse lectivos para asegurar la adecuada y homogénea aplicación de las medidas de mejora de la docencia contempladas en el anteproyecto de Ley.

También considera necesario adoptar las medidas oportunas para evitar que la excepcionalidad, tanto en cuanto al horario lectivo establecido de manera general como a la hora de sobrepasar las ratios establecidas por escolarización sobrevenida, "se convierta en práctica habitual en relación con la norma general sobre la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente y la ratio alumnado/unidad escolar".

El Consejo Escolar del Estado anima al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a que, dentro de las posibilidades presupuestarias y los necesarios acuerdos con las administraciones educativas autonómicas, el calendario de aplicación de esta norma se desarrolle en todas las enseñanzas, etapas y niveles educativos "en el menor tiempo posible".

Asimismo, considera que esta norma debiera, no obstante, completarse con otras medidas que incidan igualmente en la mejora del sistema educativo. En relación a las condiciones del profesorado, cree que es necesario que todos los cuerpos docentes sean subgrupo A1 y suban de nivel, establecer una jubilación específica docente anticipada y gratificada para todo el profesorado de centros sostenidos con fondos públicos, regular la salud laboral docente teniendo en cuenta también los riesgos psicosociales, reducir la burocracia y la sobrecarga de trabajo y reformar los procesos de ingreso y acceso, entre otras cuestiones.

De igual manera, el Consejo Escolar del Estado ve necesario recordar la importancia de "atender a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares sostenidos con fondos públicos del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo".

FSIE CREE QUE EL ANTEPROYECTO ES "INJUSTO Y DISCRIMINATORIO"

Durante su intervención en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, el secretario general de FSIE, Enrique Ríos, ha advertido de que el Gobierno "perjudica injustamente a los docentes de centros concertados al excluirlos de esta mejora".

Por ello, el sindicato ha valorado positivamente que el máximo órgano de participación de la comunidad educativa del Estado apoye y ratifique "de forma tan contundente" que la norma se extienda también a los docentes de la concertada.

"FSIE hará todo lo que esté en su mano para revertir la injusta exclusión y discriminación hacia el profesorado de la enseñanza concertada que se quiere llevar a cabo con esta futura Ley", ha aseverado Ríos ante el Consejo Escolar.

Entre las medidas aprobadas por el Consejo Escolar del Estado, Comisiones Obreras ha celebrado que se haya incluido A1 y subida de nivel; jubilación específica docente anticipada y gratificada; que todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo reduzca la ratio de sus grupos y esté también asociado a incrementos de maestras especialistas; que la reducción de ratio se haga cuanto antes y en todas las etapas y enseñanzas; una regulación de la salud laboral docente con especial atención a los riesgos psicosociales; reducción de la burocracia y la sobrecarga de trabajo; y revisión de los procesos de ingreso y acceso.

Por su parte, UGT ha recalcado que ha votado a favor del informe de la ponencia, reafirmando su "compromiso con el avance de las mejoras de las condiciones laborales del profesorado, pero exigiendo que la reforma sea más valiente y ambiciosa".