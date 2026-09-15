El Consejo de Ministros aprueba la contribución con 83 millones de euros a ONG y fondos internacionales

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 124 "contribuciones voluntarias" a más de cien organizaciones, fondos internacionales y demás entidades internacionales por un valor total de 83.778.707,19 euros.

Entre ellas se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Mecanismo de seguridad climática (CSM), la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres, el Consejo de Europa o la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según recogen las referencias del Consejo.

También resultan beneficiarias ONGs como UNICEF --Centro tecnológico GIGA en Barcelona y Pakistán--, ACNUR, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas o la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

COLABORACIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar un total de cuatro millones de euros a la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de El Salvador.

Un montante que dirigido a financiar el programa "Modernización del marco institucional de las Juntas de Agua con bombeo electromecánico de El Salvador, favoreciendo el acceso y la gestión eficiente, sostenible y equitativa en los servicios de agua potable comunitarios".

En la reunión de este martes, el Ejecutivo ha aprobado medidas similares para la República de Colombia, por un montante de 3.157.967 euros a la Gobernación de La Guajira para financiación del programa "Abastecimiento de agua potable para la Comunidad Indígena Wayuu Las Delicias, fortalecimiento institucional, comunitario y social para garantizar la sostenibilidad del proyecto. República de Colombia".

Del mismo modo, se han autorizado otros 1.500.000 euros a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán de los Estados Unidos Mexicanos.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, creó el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento para costear actuaciones que busquen promover y mejorar el acceso de la ciudadanía de los países de América Latina a los servicios de agua y saneamiento.

CONTRIBUCIONES A LA OEA Y UNIDROIT

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 160.000 euros a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que persigue el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".

Y otros 110.000 euros al Instituto Internacional para la Unificación del derecho Privado (UNIDROIT). Se trata de una organización intergubernamental "creada en 1926 con el objetivo principal de armonizar y unificar el derecho privado internacional, desarrollando principios y estándares comunes que faciliten la cooperación jurídica internacional y la resolución de disputas comerciales transfronterizas", según recogen las referencias.

Esta contribución pretende convertir el español en lengua de trabajo de la organización y la modificación de los estatutos para que el español sea lengua oficial de trabajo, junto con el inglés y el francés.