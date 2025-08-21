El consumo digital de los españoles en junio fue de 120 minutos por persona al día, 2,2 minutos más, según un estudio

Archivo - Una persona usa un ordenador. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consumo digital de los españoles durante el mes de julio de 2025 se ha situado en 120 minutos por persona al día, lo que supone 2,2 minutos más que durante el mes de julio del 2024 .

Según un estudio de Barlovento Comunicación, recogido por Europa Press, en el mes de julio de 2025 el número de visitantes únicos en digital, según Comscore, ha sido de 39,4 millones, lo que supone 1.713.000 visitantes más que el mismo mes del año pasado, un 5% más.

Los dominios con más número de visitantes únicos en julio fue Google.com con 36,6 millones, Facebook.com con 27,6 millones e Instagram.com con 27,3 millones.

Por edades, el grupo de 25 a 34 años son los que más tiempo dedican a navegar por Internet, con 212 minutos de media diaria.