El consumo total de televisión sube en octubre hasta 216 minutos por persona al día

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MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consumo total de televisión en España, que incluye la televisión tradicional y otros usos audiovisuales, alcanzó en octubre de 2026 los 216 minutos por persona al día, seis minutos más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 2,9%, según el informe mensual del comportamiento de los espectadores en televisión, elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Fifty5Blue.

El consumo de televisión tradicional se situó en 159 minutos por persona al día, un 1% más que en octubre de 2025, mientras que el consumo híbrido, que incluye internet, 'streaming', reproducción de vídeos grabados y otros usos del televisor, alcanzó los 56 minutos diarios, un 8% más que un año antes.

Según el informe, recogido por Europa Press, el consumo total del televisión por espectador se elevó a 333 minutos diarios, nueve minutos más que en octubre del año pasado. Por su parte, el tiempo dedicado a la televisión tradicional por cada espectador alcanzó los 279 minutos al día, cinco más que en el mismo periodo de 2025.

En cuanto a la audiencia, 43,57 millones de personas vieron la televisión tradicional al menos durante un minuto en algún momento de octubre, lo que representa el 91,6% de la población española. De media, 27,05 millones de personas contactaron diariamente con este tipo de televisión, el 56,9% de la población.

LAS MUJERES Y LOS MAYORES, LOS QUE MÁS VEN LA TELEVISIÓN

Por perfil sociodemográfico, las mujeres dedicaron una media de 169 minutos diarios a la televisión tradicional, frente a los 149 minutos de los hombres. Por edades, los mayores de 74 años fueron el grupo que más tiempo destinó a este consumo, con 343 minutos al día, seguidos de las personas de entre 65 y 74 años, con 314 minutos.

En el caso del consumo híbrido, que comprende otros usos audiovisuales del televisor, la media fue de 56 minutos por persona al día. De ese tiempo, 50 minutos correspondieron a internet y 'streaming', cuatro a la reproducción de contenidos grabados y dos a otros usos, como videojuegos y radio.

Además, una media diaria de 3,63 millones de personas utilizó el televisor exclusivamente para actividades distintas de ver la televisión tradicional.