El Convenio de Aarhus insta a España a adoptar medidas sobre la participación pública en la prórroga a Almaraz.

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Cumplimiento y la Secretaría del Convenio de Aarhus ha instado a España a adoptar medidas legislativas y administrativas sobre la participación pública en la extensión de vida de los reactores I y II de la central nuclear de Almaraz (Extremadura), además de presentar un plan de acción antes del 1 de julio de 2026.

Así lo ha avanzado SEO/BirdLife, uno de los participantes en la Octava Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus (MoP8) que se ha celebrado en Ginebra (Suiza) del 17 al 20 de noviembre. Además, el Comité también ha revisado la "falta de garantías" en el Plan Nacional Transitorio de la Directiva de Emisiones Industriales español.

En este sentido, ha confirmado los incumplimientos, pero no ha emitido recomendaciones adicionales al no estar ya vigente esta medida. Tanto el de la central de Almaraz (Extremadura) como el del Plan Nacional Transitorio de la Directiva de Emisiones Industriales español constituyen los dos casos más antiguos abiertos para España.

Ante esto, SEO/BirdLife ha exigido mecanismos "más robustos" para que la ciudadanía pueda ejercer "plenamente" los derechos de información, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental. En líneas más generales, el Comité de Cumplimiento y la Secretaría del Convenio ha advertido del incremento significativo de casos recibidos, especialmente relacionados con energías renovables, explotación de minerales críticos y otros temas emergentes.

Sin embargo, ha señalado que este aumento no ha venido acompañado de más recursos humanos ni financieros, lo que compromete la eficacia del mecanismo. A su vez, ha incidido en que la mitad de las Partes, incluida España, no ha presentado sus Informes Nacionales en plazo. Por ello, se ha fijado como fecha límite el 15 de enero de 2026 para que los países rezagados regularicen la situación.

CRECIMIENTO DE AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DEL MEDIOAMBIENTE

En la reunión del Convenio de Aarhus, más de 300 representantes de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones sociales han analizado el estado de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental que defienden este Convenio internacional.

El evento ha concluido con la aprobación de la Declaración General de Ginebra, un texto que reconoce la urgencia de reforzar la implementación del Convenio para dar respuesta "a la triple crisis planetaria: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación".

"Ante el retroceso constatado a lo largo de la reunión, desde SEO/BirdLife insistimos que es necesario reforzar el Convenio de Aarhus para proteger la democracia ambiental y asegurar justicia social, máxime cuando el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está reconocido por Naciones Unidas", ha afirmado la coordinadora de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, Eva Hernández Jorge.

Uno de los elementos más destacados de estos días ha sido la advertencia del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Defensores Ambientales, Michel Forst, reelegido durante esta MoP8. De acuerdo con SEO/BirdLife, Forst alertó de un crecimiento sostenido de ataques, amenazas y restricciones contra personas y colectivos que defienden el medioambiente y recordó que la desobediencia civil pacífica está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos.

Las organizaciones asistentes, incluida SEO/BirdLife, han denunciado que se está produciendo un "debilitamiento creciente" de los espacios de participación pública, así como trabas al acceso a información ambiental y obstáculos judiciales pese a que el Convenio está en vigor desde 1998.

En este contexto, han transmitido su preocupación por la decisión adoptada respecto a Gran Bretaña, que ha "logrado posponer" la implementación de recomendaciones del Comité de Cumplimiento. Las ONG han señalado que se trata de un "peligroso precedente", que abre la puerta a que los Estados puedan eludir las conclusiones del Comité sin consecuencias.