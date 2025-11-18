La COP30 ve "receptividad" en los países en la primera reunión para reunir 300.000 millones en financiación climática

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de países desarrollados y en desarrollo, de bancos de desarrollo, instituciones financieras y de la sociedad civil han mostrado "receptividad" en la primera reunión de la Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) sobre la implementación de la 'Hoja de Ruta de Bakú a Belém', según ha informado este lunes la organización brasileña del encuentro internacional.

Esta 'Hoja de Ruta' es el plan elaborado por las presidencias de la COP30 (Brasil) y de la COP29 (Azerbaiyán) sobre cómo cumplir el acuerdo alcanzado el año pasado sobre ofrecer 300.000 millones de dólares (258.581 millones de euros) en concepto de financiación climática a países del Sur Global cada año hasta 2035.

Durante el debate, que se llevó a cabo este sábado, participaron representantes de gobiernos como Francia, Japón, Kenia, Noruega, China, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea (UE). De acuerdo con el responsable de los temas de financiación en la presidencia de la COP30, Luiz de Andrade Filho, existe una "buena disposición" por parte de los países para trabajar conjuntamente en la implementación de la Hoja de Ruta.

El presidente de la COP30, el embajador André Corrêa do Lago, subrayó que se recibieron más de 200 contribuciones de gobiernos, del mercado financiero, de la sociedad civil, de la academia y de otros sectores para la elaboración del documento, incluyendo el informe del Círculo de Ministros de Finanzas de la COP30, liderado por el ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

Por su parte, la directora ejecutiva de la COP30, Ana Toni, señaló que el informe demuestra que los recursos necesarios para implementar la acción climática existen. "Lo que nos falta es la capacidad de redirigir esos recursos en la escala y velocidad necesarias para enfrentar la crisis climática", ha enfatizado.

Los presidentes de las Conferencias, responsables de la elaboración de la 'Hoja de Ruta', destacaron que para poner el plan en marcha serán necesarias "cooperación y voluntad política". En este sentido, Do Lago se mostró optimista: "Seguiremos trabajando para convertir (los 300.000 millones de dólares al año) en una realidad".

Durante el evento, el representante de la presidencia de la COP29, Elmaddin Mehdiyev, señaló que los próximos pasos de la Hoja de Ruta incluirán el detalle de las acciones necesarias para concretar las medidas previstas. Además, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Simon Stiell, señaló que la meta de financiación climática para 2035 es "ambiciosa, pero realizable".

En este aspecto, destacó cómo los recientes efectos del huracán Melissa en América Central demostraron el costo de la inacción: "Cada centavo invertido en prevención es un ahorro futuro. El progreso de las inversiones no está avanzando con la rapidez necesaria. Necesitamos pasar del ámbito de las ideas a los resultados", alertó.

La financiación climática es uno de los temas claves en las negociaciones de la COP30 destacado por Greenpeace de cara a esta segunda semana de la Cumbre del Clima. A juicio de la ONG, los países del Norte Global no están llegando a cumplir con la financiación comprometida. El acuerdo que está sobre la mesa es de triplicar la financiación y, dentro de la meta global, establecer un objetivo de 120.000 millones de dólares en 2030 para adaptación, es decir, 103.546 millones de euros.

Además, la organización, ha criticado que España no está llegando a la mitad de la "parte justa" de financiación deseable y ha denunciado que la mayoría se está realizando vía créditos y no subvenciones. Al margen de ello, Greenpeace ha incidido en que la justicia climática exige justicia fiscal y que los principales responsables de la emergencia climática "paguen lo que les corresponde por los daños ocasionados, desde las compañías petroleras y gasísticas hasta los multimillonarios".

Aún así, la ONG ha recalcado que las negociaciones para triplicar la financiación de la adaptación y para un mecanismo de transición justa están estancadas, "puede que por falta de avances en otros temas negociados".