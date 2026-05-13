COPE se vuelca con el Mundial 2026 a partir del 8 de junio con un despliegue liderado por Paco González, Lama y Castaño - COPE

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La cadena COPE se volcará con el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 8 de junio y hasta el 20 de julio, con un despliegue liderado por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la emisora, que ha detallado que el equipo contará con más de 30 enviados especiales para ofrecer más de 400 horas de programación especial en directo desde ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Dallas, Atlanta, Boston, Ciudad de México, Guadalajara o Toronto.

COPE ha detallado que, desde las 6.00 horas 'Herrera en COPE', con Carlos Herrera y Jorge Bustos, realizará conexiones con el equipo desplazado en Norteamérica para actualizar la última hora del campeonato. Esta conexión se mantendrá abierta en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja; en 'La Tarde' con Pilar García Muñiz; y en 'La Linterna' con Ángel Expósito.

Asimismo, de lunes a viernes, de 15.00 a 16.00 horas, José Luis Corrochano se pondrá al frente del 'Especial Mundial 2026', un espacio dedicado a seguir la última hora y todas las novedades del torneo.

La emisora ha añadido que todos los partidos que dispute la Selección Española y los encuentros clave de la competición podrán vivirse en directo en 'Tiempo de Juego', según ha manifestado.

Cada noche, a partir de las 23.30 horas, llegará 'El Partidazo de COPE' de Juanma Castaño, que se emitirá en directo desde la ciudad donde se concentre la Selección Española, con el análisis de la jornada, las voces protagonistas y todo lo que deje el Mundial dentro y fuera del terreno de juego.

El equipo contará con Fernando Morientes, Santi Cañizares, Manolo Sanchís, Heri Frade, Andrea Peláez, Helena Condis, Pedro Martín o Dani Senabre, entre otros colaboradores.