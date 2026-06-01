Correos emite sellos conmemorativos del viaje apostólico del Papa a España

Los sellos que se pondrán en circulación conmemorativos del viaje del Papa a España. - CORREOS

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido una serie de sellos conmemorativos con motivo del primer viaje apostólico a España del Papa León XIV, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio de 2026.

El sello conmemorativo se compondrá de cuatro variantes de color, cada una vinculada a una tarifa de franqueo específica, y se ha emitido una edición limitada de cuatro tarjetas postales dedicadas a las ciudades de su itinerario.

Asimismo, se han diseñado cuatro matasellos especiales que estarán disponibles durante un mes en las oficinas postales de referencia, a partir del paso del Papa por cada localidad: Cibeles (desde el 6 de junio), Barcelona (desde el 9 de junio), Las Palmas de Gran Canaria (desde el 11 de junio) y Santa Cruz de Tenerife (desde el 12 de junio).

Los distintos componentes de esta emisión filatélica están ilustrados con el logotipo del viaje apostólico, creado por la diseñadora María del Mar Chapa. Se trata de una composición de figuras humanas de diversos colores enlazadas y en movimiento, que se sostienen y se orientan hacia el cielo.

Este diseño, a modo de círculo abierto, expresa comunidad, encuentro, corresponsabilidad, apoyo mutuo, diversidad en la unidad, apertura, diálogo y envío misionero. En el plano simbólico, destacan las referencias a cada etapa del viaje: la madrileña Puerta de Alcalá -donde la capital es símbolo de la unidad-, el océano Atlántico que rodea a las Islas Canarias -como recordatorio del drama mundial de las migraciones- y la torre central de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona -ciudad que representa la belleza-, que será bendecida por el obispo de Roma. Como eje central, la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, impulsa este movimiento ascendente y refleja la profunda piedad mariana que caracteriza la fe católica en España.

El efecto postal sello, las tarjetas y los matasellos están disponibles en las Oficinas Principales de las localidades que visitará el pontífice, así como en la sucursal 26 de Barcelona -la más próxima a la Sagrada Familia-, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.