Cruce de reivindicaciones a favor y en contra del aborto frente a una clínica de Madrid

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Media docena de miembros del Instituto de Política Social se han manifestado este lunes 28 de diciembre ante la clínica Dator, en Madrid, para "exigir la paralización del aborto" mientras que el movimiento feminista de Tetuán se ha concentrado en el mismo lugar y a la misma hora para defender el derecho al aborto y al grito de "fuera acosadores de nuestro barrio".

Los manifestantes en contra del aborto han llegado esta mañana en torno a las 9.00 horas a las puertas de la clínica especializada en interrupciones del embarazo, ubicada en el madrileño barrio de Tetuán, con pancartas en las que se podía leer 'No estás sola, queremos ayudarte' o 'No me mates, conóceme primero', y al grito de "vida sí, aborto no".

Esta acción la había convocado el Instituto de Política Social en el marco del día de los Santos Inocentes, que se celebra este lunes 28 de diciembre. Los convocantes de la misma han lamentado "los más de 99.149 abortos producidos en el país".

Por su parte, la Asamblea Feminista de Tetuán también había convocado una concentración en defensa del aborto y para impedir que los manifestantes provida "bloqueen el acceso a la clínica".

"Estamos hartas de que grupos antielección acosen a las mujeres que acuden a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Las llaman asesinas, les interrumpen el paso a la clínica, les muestran muñecos de bebés", subrayan desde la Asamblea Feminista de Tetuán.

Por ello, el grupo de mujeres a favor del aborto se ha concentrado en el mismo lugar al grito de "fuera acosadores de nuestro barrio", "nosotras parimos, nosotras decidimos", y portando pancartas en las que se podía leer 'Obligar a parir es violencia' o 'Aborto legal para no morir'.