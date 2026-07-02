CSIF denuncia el "cese masivo" de docentes en España con 58.287 bajas en junio y avanza movilizaciones en septiembre

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves el "cese masivo" de docentes en España con 58.287 bajas en junio, que se convierte en "el peor junio de la serie histórica". Por ello, ha avanzado que prepara movilizaciones a partir de septiembre en todo el país para mejorar las condiciones del profesorado.

Según el sindicato, esta situación "es fruto de la precariedad, la inestabilidad y el abuso de la interinidad en el sector de la Educación, que sigue estancado en el 33 por ciento y con un déficit de plantilla de casi 40.000 docentes, con respecto a la situación anterior a los recortes de 2010".

Así se ha expresado después de que se hayan conocido las últimas cifras de la Seguridad Social y añade que, aunque los datos "no permiten disgregar entre empleo público y empleo privado, gran parte de estos empleos corresponden a personal interino en situación de suplencia o cubriendo una vacante que no ha cumplido el tope de meses que marcan las comunidades autónomas para tener derecho a vacaciones en verano (tope diferente entre las diferentes administraciones)".

A su vez, ha puesto el foco sobre la "escasez" de plazas en oposiciones que "impide" realizar proyectos educativos a largo plazo y en el personal interino que va rotando todos los años de centro en centro. "En las últimas oposiciones, celebradas el pasado 19 de junio, se convocaron 17.780 plazas para unos 140.000 candidatos", ha lamentado.

Por ello, el sindicado ha exigido la convocatoria de 125.000 plazas para reducir la temporalidad y de otras 40.000 adicionales (más de 165.000 plazas en términos generales) de tal manera que se pueda "paliar el déficit acumulado a lo largo de los últimos años y reducir así los altos niveles de interinidad en la Educación".