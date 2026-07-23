CSIF exige aumentar plantillas y medios para combatir incendios forestales y más coordinación entre administraciones

Agentes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), - UME-OCP

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido que se aumenten las plantillas y los medios para combatir los incendios forestales y más coordinación entre administraciones durante todo el año.

En este sentido, ha reclamado un Pacto de Estado para mejorar la prevención y la lucha contra los incendios forestales, "que cada verano son más agresivos y difíciles de controlar".

"La prueba es que en lo que llevamos de año ya se han quemado 108.000 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2025, como ha explicado hoy la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen", ha advertido.

CSIF demanda una prevención "más efectiva, con más recursos y una coordinación urgente entre administraciones para combatir los incendios forestales y salvar vidas".

El sindicato ha denunciado "una serie de carencias que se repiten verano tras verano, a pesar de los reiterados avisos con meses de anticipación para preparar los operativos".

Entre las carencias detectadas por CSIF, destacan la "falta de personal (sobre todo en las brigadas forestales), la precariedad con la que trabajan, medios insuficientes y una deficiente coordinación y planificación entre las diferentes administraciones".

"Aunque en algunas comunidades se ha cambiado de fijo discontinuo a fijo la condición laboral de las plantillas que luchan contra los incendios, estas permanecen inactivas la mayor parte del año al no existir planes de prevención en la mayoría de los casos", ha asegurado.

CSIF propone un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre y con las comunidades autónomas; realizar tareas de prevención los 12 meses del año; reforzar la plantilla de bomberos forestales; desarrollar en todas las comunidades autónomas la ley básica de Agentes Medioambientales; garantizar recursos suficientes, planificación y coordinación permanente entre las distintas administraciones; renovar los Equipos de Protección Individual (EPI) y mejorar los medios materiales y vehículos especializados; y una regulación de las jornadas y tiempos de trabajo para garantizar la seguridad de los bomberos forestales.