CSIF propone movilizaciones en defensa de la educación: La escuela pública reabre con un déficit de 44.442 docentes

Hace un llamamiento al resto de sindicatos para preparar movilizaciones si el Ministerio no reactiva el Estatuto Docente

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha propuesto unidad sindical y movilizaciones en defensa de la educación y ha advertido de que la escuela pública reabre las aulas con un déficit de 44.442 docentes y una interinidad del 32,41%.

El sindicato asegura que el Estado se gasta 180 euros menos por alumno desde 2009 y 6.700 menos por docente y crítica que un total de 255.137 docentes fueron despedidos en verano.

Para el sindicato, la vuelta al cole 2025-2026 tras las vacaciones de verano está marcada por las ratios elevadas, clases sin refuerzos, falta de recursos, inestabilidad de plantillas y conflicto laboral.

CSIF alerta de que "el malestar docente en todas las comunidades autónomas es creciente" y recuerda que el próximo día 23 de septiembre se reunirán con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al que exigirán impulsar el Estatuto Docente.

El sindicato llama desde hoy a la unidad de los sindicatos para preparar movilizaciones en defensa de reformas estructurales en el sistema educativo y destaca que los datos de la OCDE le dan la razón: "el panorama educativo es preocupante".

Asimismo, insiste en su exigencia al Gobierno de un pacto de Estado que "mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo".

El presidente del sector nacional de educación de CSIF, Mario Gutiérrez, ha explicado este viernes en rueda de prensa que la escuela pública ha abierto esta semana sus aulas "con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por la falta de financiación en educación (por debajo de la media europea), diferencias injustificables en el rendimiento del alumnado entre las comunidades autónomas, déficit de plantilla, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores".

Respecto al Estatuto Docente, Gutiérrez ha reclamado al Ministerio que dirige Pilar Alegría "algo tangible": "No tenemos ni un documento, ni un papel. Cómo se puede decir que se está negociando algo cuando no hay ni un papel".

El responsable de educación de CSIF ha recordado al Ministerio que "desde 1990 hay un compromiso de Estatuto Docente que se está incumpliendo" y que la LOMLOE también recoge la aprobación de esta norma.

El sindicato ha analizado varios indicadores oficiales -el Instituto Nacional de Estadística (INE), Estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas- del sistema educativo español, como número de docentes, tasa de interinidad, gasto público en educación, inversión por alumno y por docente, o número de alumnos por etapa educativa (enseñanzas de régimen general, especial y adultos).

EL PANORAMA EDUCATIVO EN ESPAÑA "ES PREOCUPANTE"

Estos datos evidencian que el panorama educativo en España "es preocupante" y que el país sigue "anclado en los recortes del 2010". Pese a las diferencias entre comunidades autónomas, el sindicato concluye que "hay problemas comunes en todas ellas que indican la necesidad de un liderazgo del Ministerio para mejorar de forma estructural el sistema educativo, incluyendo la aprobación del Estatuto Docente".

En este sentido, CSIF confía en que la reunión del día 23 de septiembre con el Ministerio sirva para reactivar esta reivindicación, y hace un llamamiento a las demás organizaciones sindicales presentes en la Mesa del Ámbito de Educación para preparar movilizaciones si el Ministerio no realiza mejoras en el sistema educativo.

Asimismo, advierte de que la situación de las plantillas "está marcada por una alta inestabilidad, lo que reduce la calidad que precisa el alumnado". Según datos recopilados por CSIF, la tasa media de interinidad en el profesorado se sitúa en el 32,41 por ciento en junio de 2025, incumpliéndose así la Ley de Estabilización y el límite marcado por Bruselas.

Por otra parte, si se compara la ratio/alumno docente de 2010 (año de los recortes educativos, que aún no se han recuperado) con las cifras actuales, el sindicato extrae que la educación pública padece un déficit de 44.442 docentes. "Esto se traduce en falta de desdobles y apoyos, de especialistas en todas las materias y de equipos de orientación completos, entre otras cuestiones", apunta.

En este punto, señala que la tasa de interinidad junto con el déficit estructural de plantilla obliga a una oferta de empleo público de 199.691 plazas en todos los cuerpos docentes. Sin embargo, precisa que, para la solución a estos graves problemas a la oferta de empleo público, "se deben realizar reformas que impidan el aumento de la temporalidad, estabilicen las plantillas docentes, hagan atractiva la profesión docente y modifiquen el sistema de acceso".

"No puede repetirse que, tras años de grandes ofertas de plazas docentes, no se haya reducido la tasa de interinidad y que queden plazas desiertas como ha sucedido este verano (24 por ciento de plazas sin cubrir)", puntualiza.

DÉFICIT DE INVERSIÓN

Por otra parte, asegura que el gasto de personal por cada docente se ha reducido casi un 16 por ciento entre 2009 y 2023 (6.698,09 euros por docente y año), mientras que la inversión educativa por alumno ha caído un 3,3 por ciento en el mismo periodo (180,60 euros por estudiante y año): "Esto significa que el sistema educativo público se mantiene a costa de las retribuciones de los docentes".

"Todo ello a pesar de los fondos europeos destinados a Educación, que solo en el último año han sido más 505 millones de euros y no se han percibido en los centros docentes", afirma CSIF, que ha exigido a todas las administraciones educativas una explicación sobre la aplicación de estos fondos y su repercusión en los centros docentes.

También destaca que ha descendido "significativamente" desde el curso 2009-2010 el porcentaje de alumnos que cursan estudios superiores y de Formación Profesional en la Educación Pública pasando del 76,8 por ciento al 65,43 por ciento, lo cual, en su opinión, "demuestra que el aumento de alumnado en la Formación Profesional ha sido absorbido mayoritariamente por la educación privada".

Para el sindicato, esto tiene como consecuencia que la tasa de abandono escolar en España es superior en casi cuatro puntos a la media de la UE, "lo que se traduce también en que la tasa de paro juvenil en 2024 sea en España 10 puntos superior que en la UE y que el empleo sea de menor calidad".

Ante esta situación, CSIF propone un pacto educativo que "aleje a la Educación de vaivenes políticos y ofrezca estabilidad al sistema; una mejora de la inversión educativa, que alcance el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea; el aumento de retribuciones del profesorado; la recuperación del poder adquisitivo perdido (un 20% en la última década); la subida de niveles y adaptación de los cuerpos docentes; una reducción de ratios y horario lectivo; la aprobación del Estatuto Docente; lamodernización de los sistemas de acceso a la oposición docente; una normativa educativa a partir de criterios profesionales y pedagógicos que mejore la calidad de la educación; y el acceso a la universidad con prueba única para todo el territorio.