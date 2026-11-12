El CSN explica a su Comité Asesor la evaluación técnica que respaldó la renovación de Almaraz hasta 2030

Archivo - El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 21 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha presentado este jueves a su Comité Asesor los detalles de la evaluación que sustentó su informe favorable con condiciones para renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz. Su presidente, Juan Carlos Lentijo, ha destacado que el análisis se apoyó en 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas y ha defendido la independencia y el rigor técnico del organismo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) autorizó en agosto la continuidad de ambas unidades hasta el 8 de junio de 2030 tras recibir el informe favorable con condiciones del CSN.

La evaluación del regulador examinó el envejecimiento de las estructuras de la central y los equipos de seguridad, la gestión de vida de la instalación, la calificación ambiental de los equipos y el cumplimiento de los planes de mejora.

El Comité Asesor también ha abordado la puesta en marcha del Sistema de Integridad Pública del CSN, una iniciativa presentada por el secretario general, Pablo Martín, para reforzar la cultura ética, la transparencia y el buen gobierno del organismo.

Aplicable a todo su personal, el sistema reúne principios, medidas y herramientas para prevenir conflictos de intereses, preservar la confidencialidad y promover el uso responsable de los recursos públicos.

"La iniciativa se enmarca en el compromiso del CSN con el fortalecimiento de sus mecanismos internos de prevención y con la consolidación de una actuación institucional basada en la integridad y la confianza pública", ha destacado el organismo.