El CSN invita a los integrantes de su Comité Asesor a participar en la elaboración de su Plan Estratégico 2026-2030

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora técnica de Seguridad Nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Teresa Vázquez, ha recordado que el organismo regulador emitirá su informe preceptivo sobre la prórroga de explotación de la central nuclear Almaraz (Extremadura) y que lo hará siguiendo los procedimientos y plazos establecidos.

En él, el organismo llevará a cabo un análisis sistemático de todos los aspectos de seguridad nuclear y protección radiológica de la instalación. Así se ha expresado la reunión número 30 con el Comité Asesor para la información y participación pública del CSN, donde se plantearon cuestiones relacionadas con Almaraz.

Durante el encuentro, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, ha animado a los miembros del Comité Asesor del regulador a remitir sus propuestas para su Plan Estratégico para el periodo 2026-2030. Según ha defendido, la audiencia pública es "muy valiosa para trazar la hoja de ruta del Consejo para el próximo lustro".

Además, los representantes del CSN han recordado que se han resuelto 14 de las 15 recomendaciones realizadas por el Comité Asesor (el 93,3%) desde su creación. Más allá de ello, la subdirección de Protección Radiológica Operacional del organismo regulador ha presentado el trabajo del Consejo para controlar la exposición a la radiación cósmica del personal de tripulación de aeronaves.

En este sentido, su responsable, Ignacio Calavia, ha explicado que las dosis que recibe el personal de las aeronaves se calculan en base a los parámetros del vuelo (altitud, latitud y duración) y los resultados de los cálculos de tasa de dosis anteriores. Asimismo, ha recordado que dicha tasa se debe medir con posterioridad, ya que las intensidades de la radiación cósmica y el campo magnético varían con el tiempo.

A su vez, el CSN ha presentado ante el Comité la campaña 'Talento público' con la que quiere darse a conocer y acercar el trabajo diario a personas que podrían estar interesadas en formar parte del cuerpo técnico del organismo.