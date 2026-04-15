El CSN ratifica ante el OIEA la eficacia del modelo regulador español en seguridad nuclear. - CSN

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha ratificado ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) la "eficacia" del modelo regulador español en seguridad nuclear en la reunión de revisión de la Convención sobre Seguridad Nuclear celebrada en Viena (Austria), según ha informado el regulador este miércoles.

En concreto, una delegación española, de la que forma parte el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha presentado en la capital austriaca los resultados del 10º Informe Nacional de la Convención sobre Seguridad Nuclear, en el que se recogen las actuaciones y resultados en materia de seguridad nuclear y protección radiológica en las centrales nucleares españolas desde la anterior reunión.

España, que ratificó la Convención en 1995, está comprometida a presentar a examen un informe sobre las medidas para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención en el periodo correspondiente. Éste se actualiza cada tres años y es sometido a un proceso de revisión entre pares.

El CSN actúa como punto de contacto nacional y coordina la elaboración de los informes nacionales. En la redacción participan, además del regulador, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y las centrales nucleares españolas a través de su Comité de Energía Nuclear (CEN) del Foro de Industria Nuclear Española.

En el encuentro en la capital austriaca, el regulador ha expuesto el estado del programa nuclear de España, el funcionamiento del organismo y las principales actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a los objetivos de la Convención. Asimismo, ha hablado sobre los retos identificados para el país en la anterior reunión de revisión y ha destacado el alto nivel de seguridad de las instalaciones nucleares españolas y la aplicación sistemática de procesos de mejora continua.

Entre otros aspectos, ha puesto en valor las principales modificaciones normativas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, así como el papel de las revisiones periódicas de seguridad como instrumento fundamental para garantizar la operación segura a largo plazo de las centrales nucleares.

En este contexto, ha expuesto los trabajos de evaluación y supervisión de las centrales realizados durante este periodo, que han incluido la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Trillo y la supervisión de los programas de gestión del envejecimiento y de operación a largo plazo en el conjunto del parque nuclear español. Por su parte, los operadores también han presentado las mejoras de seguridad incorporadas en las centrales nucleares.

Durante este encuentro, también se ha destacado la participación activa de España en las misiones internacionales de revisión entre pares, tanto del OIEA como de otras organizaciones internacionales. En particular, el CSN ha informado sobre los resultados de la misión de seguimiento IRRS celebrada en 2025, que dio por cerradas todas las recomendaciones y sugerencias que se habían formulado en la misión combinada IRRS-ARTEMIS realizada en 2018.

Adicionalmente, se han presentado otras actuaciones como el plan de recursos humanos del CSN para el periodo 2024-2030 y las medidas para el fortalecimiento de la cultura de seguridad en el regulador.

LA TRANSICIÓN AL DESMANTELAMIENTO Y EL RELEVO GENERACIONAL

En lo que tiene que ver con los retos a los que se enfrenta la seguridad nuclear en España, la presentación nacional ha destacado la gestión segura de la operación a largo plazo y la transición al desmantelamiento, el relevo generacional y la atracción de talento y la seguridad nuclear en el contexto del cambio climático. Además, también se ha subrayado la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en las actividades reguladoras.

En este contexto, el regulador español ha dado a conocer las líneas maestras de su Plan Estratégico 2026-2030, orientado a reforzar la capacidad supervisora del organismo, mejorar la eficiencia operativa, potenciar la preparación y respuesta ante emergencias e impulsar la excelencia de su equipo humano.

El CSN ha estado representado en el encuentro a través de su presidente, Juan Carlos Lentijo, el consejero Javier Dies y la directora técnica de Seguridad Nuclear, Teresa Vázquez. A su vez, también han participado representantes de Transición Ecológica y del CEN constituido por las empresas propietarias de las centrales.