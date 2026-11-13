El CSN realizó 1.129 inspecciones en 2025 sin detectar desviaciones con repercusión en la seguridad radiológica

Archivo - El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, posa para Europa Press, a 8 de julio de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llevó a cabo 1.129 inspecciones a instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico médico en 2025, un 2,4% más que el año anterior, según el informe anual sobre los resultados de su programa de inspecciones a estas instalaciones en España, presentado este viernes.

En el documento, el organismo regulador señala que en el 62% de las revisiones no se detectaron desviaciones y que las identificadas fueron mayoritariamente documentales y administrativas, sin repercusión en la seguridad radiológica de los trabajadores, la población o el medio ambiente.

A partir de estos resultados, concluye que estas instalaciones desarrollan su actividad "de manera segura" y destaca "el compromiso de sus titulares con la mejora continua".

El informe explica que 832 inspecciones se centraron en la supervisión y el control de las instalaciones radiactivas; 231, en la revisión de los equipos de radiodiagnóstico; y 66, en las funciones de licenciamiento, relacionadas sobre todo con la concesión y renovación de autorizaciones.

El documento también detalla que en 2025 se realizaron 204 inspecciones no anunciadas, un 12,7% más que el año anterior.

Estas actuaciones verifican el funcionamiento habitual de las instalaciones y presentan resultados similares a los de las inspecciones anunciadas. De acuerdo con el CSN, son "especialmente útiles" para comprobar el cumplimiento normativo en instalaciones con incumplimientos previos o que utilizan equipos con material radiactivo móvil.

Asimismo, el informe recoge que el organismo regulador impuso una multa coercitiva e inició 15 trámites de apercibimiento: once a instalaciones radiactivas y cuatro a instalaciones de radiodiagnóstico médico, para comunicar deficiencias y permitir su subsanación.

FORMACIÓN, MEDICINA NUCLEAR Y VIGILANCIA DOSIMÉTRICA

El CSN destaca, además, que la tramitación electrónica de las actas de inspección reduce los tiempos administrativos y agiliza la puesta en marcha de las instalaciones radiactivas, lo que favorece un inicio más temprano de los tratamientos médicos.

El informe también identifica áreas de mejora: reforzar la formación, intensificar las inspecciones en medicina nuclear, mejorar la comunicación con los grupos de interés y entre inspectores y titulares, y perfeccionar la vigilancia dosimétrica y los sistemas de gestión.