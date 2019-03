Un cura de Calella (Barcelona) ve "intereses" políticos en las denuncias de abusos en Monsterrat

Publicado 15/03/2019 19:16:42 CET

Se disculpa por afirmar que el exscout que alertó no parecía "muy abusado"

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cura de la Parroquia de Calella, Cinto Busquet, afirmó que ve en las acusaciones de presuntos abusos sexuales a menores en la Abadía de Montserrat (Barcelona) una forma de "hacer el juego a unos intereses".

"En el momento del proceso político que vivimos, y todo lo que ciertos medios han dicho de Montserrat, para descalificar Montserrat, sabiendo lo que representa en el colectivo y el imaginario catalán, a mi esto me huele a chamusquina", dijo en una entrevista en Ràdio Calella Televisió este miércoles, recogida por Europa Press, y que ha trascendido este viernes.

"Me parece vergonzoso la resonancia que se le ha dado a aquella persona", dijo en referencia velada a Miguel Hurtado, la víctima que denunció abusos de un monje de Montserrat, Andreu Soler, y aseguró que el abad de su momento tomó medidas, aunque no fueran las mejores.

"Ves algunas fotos y no me parece que estuviera muy abusado, sino que estaba en un juego que ya le iba bien", afirmó, y en otra entrevista, el jueves se disculpó asegurando que no era su intención restar importancia a lo que haya podido pasar en el pasado con Andreu Soler.

Aseguró que tampoco quería menospreciar el sufrimiento que Hurtado haya podido tener o las consecuencias que haya podido conllevar en su vida: "Por tanto, me disculpo públicamente por una expresión desafortunada que tuve respecto que a él esto ya le iba bien", ha dicho.