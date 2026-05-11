David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro actuarán durante el encuentro con el Papa en el Bernabéu

Archivo - David Bustamante. - DAVID BUSTAMANTE/ EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los cantantes David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro actuarán el próximo lunes 8 de junio durante el encuentro de la Iglesia de Madrid con el Papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, en el marco de su viaje a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio.

En el evento también participarán músicos como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, así como la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines, según ha informado la Archidiócesis de Madrid en un comunicado.

Además, se está formando un gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, compuesto por 1.000 cantantes --300 de ellos niños--, junto a 70 músicos y 100 bailarines, y dirigido por el sacerdote diocesano Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar.

Durante el encuentro, que comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Papa al estadio, se interpretará un repertorio para acompañar la oración y la celebración de toda la diócesis, con composiciones de autores clásicos y contemporáneos, desde Beethoven hasta Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Luispo, el padre Ozores, Agustín Lara, Toño Casado o Diego Torres.

La archidiócesis ha subrayado que uno de los momentos destacados será la interpretación del himno Alza la mirada, una obra colaborativa creada para la visita del Papa y que será interpretada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid.