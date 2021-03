DAZN anuncia el nombramiento de Kevin Mayer como presidente del Consejo de Administración

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

DAZN Group ha anunciado este miércoles el nombramiento del presidente de Direct-to-Consumer and International en The Walt Disney Company, Kevin Mayer, como presidente del Consejo de Administración de la plataforma de streaming de deporte.

La compañía ha destacado que Mayer lanzó y dirigió los negocios de streaming como Disney+, Hulu, ESPN+ y Hotstar, a la vez que supervisó para Disney la venta global de publicidad, venta de contenidos, venta de canales y operaciones internacionales. Anteriormente, Mayer fue director de Estrategia de Disney y lideró la adquisición de Pixar, Marvel, Lucasfilm, 21 st Century Fox y BamTech.

Respecto a John Skipper, quien se incorporó a DAZN Group en 2018, ha explicado que deja su cargo para centrar su esfuerzo en Meadowlark Media, compañía de contenido lanzada recientemente.

Además, ha precisado que Skipper continuará en la Junta Directiva de DAZN Group y ejercerá de asesor estratégico de DAZN. Además, DAZN tiene previsto invertir y colaborar con Meadowlark en proyectos de creación de contenidos.

"Estoy increíblemente orgulloso de lo que el equipo ha logrado en los últimos años. Hemos conseguido los derechos de las principales ligas deportivas del mundo, hemos aumentado drásticamente las suscripciones y los ingresos, y hemos lanzado nuestra plataforma en más de 200 países", ha afirmado Skipper.

En este sentido, considera que "es el momento ideal para la transición de la compañía a su siguiente fase de crecimiento". "Después de haber trabajado estrechamente con Kevin en The Walt Disney Company durante más de dos décadas, no se me ocurre nadie mejor para dirigir el Consejo de Administración del Grupo DAZN", ha añadido.

"Como presidente, estoy deseando unirme al equipo directivo para ayudar a DAZN a aprovechar su impresionante historial de éxitos en el desarrollo de una plataforma deportiva verdaderamente global", ha declarado Mayer.